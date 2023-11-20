ثقافة أبنوب بأسيوط تنظم قافلة ثقافية بقرية كوم أبوشيل

في إطار سعى الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني علي دعم واكتشاف المواهب الشابة من خلال إقامة العديد من الفاعليات الثقافية والفنية بإقليم وسط الصعيد الثقافي من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى

نظم بيت ثقافة أبنوب برئاسة محمود عبدالرؤوف يوم ثقافي وفني بالتعاون مع جهاز شئون البيئة بأسيوط وإدارة أبنوب التعليمية برئاسة الدكتور أحمد حسانين وبحضور احمد سيد الكبير و ذلك بمدرسة الشيخ عمران الثانوية بنين بقرية كوم أبوشيل برئاسة فوزية محمد أحمد

حيث بدأت القافلة بالسلام الوطني ثم محاضرة ثقافية بعنوان نحو بيئة نظيفة والتي تحدث فيها خالد محمد ابراهيم المسئول الاعلامي بجهاز شئون البيئة بأسيوط عن تعريف البيئة ثم العوامل التي أدت الى زيادة تلوثها وادت الى الاحتباس الحراري مما أثر على الزراعة والكائنات الحية ودرجة الحرارة ثم تطرق الى طرق المحافظة على البيئة والتغلب على تلك المشاكل

ثم تفقد الحضور معرضاً فنياً للطلاب يضم العديد من اللوحات الفنية من الابداع بينما شهدت القافلة تقديم العديد من المواهب الفنية والأدبية من الطلاب حيث استمع القاص والفنان صابر عبد اللاه المواهب المتنوعة فقدم عدد من الطلاب والطالبات مواهب في إلقاء الشعر والغناء والانشاد و الفنون التشكيلية ثم قدم لهم بعض النصائح لتنمية مواهبهم

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات