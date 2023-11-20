حضري هوت شوكليت بالمارشميلو واستمتعي بمذاق لذيذ في الشتاء

مع حلول فصل الشتاء والشعور بالبرد، يحتاج الجميع لتناول مشروب ساخن يشعره بالدفء، ومن أكثر المشروبات المفضلة لدى الجميع هو هوت شوكليت بالمارشميلو، والذي يتميز بمذاقه اللذيذ والشهي، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره بقطع المارشميلو اللذيذ.

هوت شوكليت بالمارشميلو

طريقة عمل هوت شوكليت بالمارشميلو

المقادير

- الكاكاو : 3 ملاعق كبيرة

- حليب : 4 اكواب

- سكر : 3 ملاعق كبيرة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- مارشميلو : حسب الرغبة (صغير الحجم)

طريقة التحضير

اخلطي الكاكاو مع السكر في وعاء.

سخني الحليب دون أن يغلي في قدر صغير على النار، ثم أضيفي خليط الكاكاو والسكر وحركي جيداً.

اسكبي الهوت تشوكليت في 4 أكواب تقديم، ثم وزعي على الوجه المارشميلو وقدميه.

فوائد بودرة الكاكاو

مضادة للاكتئاب

بودرة الكاكاو لديها القدرة على تحسين المزاج والتخلص من أعراض الاكتئاب، نظراً لاحتوائها على مادة تسمى فينيثيلامين، وهي عبارة عن ناقل عصبي موجود في المخ ومسؤول عن تحسين المزاج والوقاية من الاكتئاب، كما أن بودرة الكاكاو تزيد من معدلات الـ سيروتونين، وهو ناقل عصبي آخر مضاد للاكتئاب.

تقلل من خطر الإصابة بالسكتات

أثبتت الدراسات أن بودرة الكاكاو تقلل من مستوى الكوليسترول الضار في الجسم وتحسن من تدفق الدم، إضافة إلى أنها تعزز من صحة القلب والأوعية الدموية، لذا فهي تقلل من خطر التعرض للأزمات القلبية والسكتات والأمراض الأخرى المتعلقة بالأوعية الدموية.

تحمي الأسنان

تحتوي بودرة الكاكاو على مركبات مضادة للبكتيريا ذات خصائص معززة للمناعة، وتحافظ على صحة الفم. فبودرة الكاكاو تساعدك على الحفاظ على أسنان صحية وتحارب بكتيريا الفم التي تسبب تسوس الأسنان.

تحتوي على خصائص مضادة للسرطان

بودرة الكاكاو غنية بالـ"فلافونول" المضاد للسرطان، حيث أنه يحافظ على خلايا الجسم ويحميها من التلف ويعيق نمو الخلايا السرطانية، ويقاوم الالتهابات، ويمنع انتشار الخلايا السرطانية، كما أثبتت الدراسات أن مستخلص الكاكاو يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي والبنكرياس والقولون والبروستاتا والكبد.