صدقي صخر لـ "الوفد": «صوت صورة» عمل مُكتمل ويُناقش قضايا مهمة

كشف الفنان صدقي صخر، الكثير من الأسرار الفنية، إضافة إلى كواليس تصوير مسلسل «صوت وصورة»، والذي جسد خلاله شخصية «لطفي عبود»، محامي يمر بعدة أزمات، وحققت نجاحًا كبيرًا وصدى واسعًا على منصات السوشيال ميديا.

تحدث الفنان صدقي صخر، خلال تصريحات خاصة لـ«بوابة الوفد الإلكترونية» عن شخصية لطفي عبود في مسلسل «صوت وصورة»، قائلًا:" هو محامي، شخص مُسالم يمر بمراحل نفسية عديدة مثل الاكتئاب ومشاكل ما بعد الطلاق وأزمة رؤية ابنه بسبب عناد زوجته السابقة".

وأضاف «صخر»، قائلًا:" فقد إيمانه بكل شيء في الحياة، ولكن في نفس الوقت شخصية جذابة جدًا، لديها طبيعة «فيزيكال» خاصة في طريقة الحديث، الملابس، الصوت، واللغة العربية التي يتحدث بها في أغلب الأوقات، ظاهريًا كانت الشخصية لها شكل مميز، مثل الجلابية والشاي بالنعناع وأزمته مع الحزاء ".

صدقي صخر

وعن فترة تحضير الشخصية، قال صدقي صخر خلال حديثه "للوفد": «حاولت أجمع شكل نهائي يتناسب مع الدور بالبحث على الانترنت، وجمعت تنويعة مُختلفة من أكثر من محامي حتى وصلت للشكل النهائي للشخصية التي نالت إعجاب الجمهور».

وأشاد «صدقي» بسيناريو العمل وأبطاله، وقال:« المسلسل مكتوب بطريقة مُحترفة والمحتوى مُحترم وطاقم العمل هايل، والمخرج محمود عبدالتواب شاطر وأضاف للمسلسل كثيرًا، توافرت عناصر نجاح متكاملة الأركان، وردود أفعال الجمهور فاق توقعاتنا ».

وقال صدقي صخر: «جذبني النص منذ بداية قراءته لأنه يناقش قضية مهمة مثل التحرش وقضايا الرؤية ومخاطر السوشيال ميديا، وشخصية لطفي عبود ثقيلة ومعقدة ومليئة بالتفاصيل، وأنا بحب أشارك في أعمال ذات محتوى هادف وجاد وتحترم عقلية المشاهد، والتحدي وعمق الشخصية أكثر شيء يجذب الممثل » .

صدقي صخر

معلومات عن صدقي صخر

صدقي صخر، ممثل وعازف موسيقي، صنع جماهيرية كبيرة مع بداية دخوله الوسط الفني، نجح في تكوين قاعدة جماهيرية ضخمة متشوقة دائمًا لرؤية أعماله الفنية، فهناك الكثير من الأعمال الفنية التي شارك فيها ولاقت نجاحًا ملحوظًا، وأبرزها:" ريفو، أنصاف مجانين، اتزان، قواعد الطلاق الـ 45، بـ 100 وش، مُنعطف خطر، زي الشمس، وليه لأ؟، وآخرها مسلسل صوت وصورة الذي حقق نجاحًا جماهيريًا ضخمًا وأصبح حديث السوشيال ميديا في الأيام الماضية.

آخر أعماله

جدير بالذكر أن يعرض خلال الفترة مسلسل صوت وصورة، للفنان صدقي صخر، ويشاركه بطولته عدد كبير من النجوم، وأبرزهم: "النجمة حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة ولاء الشريف، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، إيمان الشريف، رامي الطمباري عماد صفوت"، إخراج محمود عبدالتواب وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.

تدور أحداث المسلسل حول أزمة مواقع التواصل الاجتماعي ومساوئها وكيفية تأثيرها على المجتمع ومدى التضليل للواقع من خلال عرض قصة إنسانية، إذ تجسد حنان مطاوع شخصية سيدة مكافحة متزوجة من وليد فواز الذى يترك لها كل مصروفات المنزل وتتسبب وسائل التواصل الاجتماعي في مشاكل كثيرة بحياتهما.