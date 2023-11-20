انطلاق المؤتمر الدولي الحادي عشر لحاسبات عين شمس غدًا

ينطلق المؤتمر الدولي الحادى عشر لكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس غدًا الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر الجاري، فى الحوسبة الذكية ونظم المعلومات.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس.

ويشرف على مؤتمر حاسبات عين شمس الدكتورة نجوى بدر عميد الكلية ورئيس المؤتمر والدكتورة رشا إسماعيل نائب رئيس المؤتمر ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

يشهد فاعليات مؤتمر حاسبات عين شمس، الذي يستمر على مدار يومين، نخبة من الخبراء الدوليين من كبرى الجامعات الدولية في مجالات الحوسبة والذكاء الاصطناعي والاتصالات والأمن السيبرانى وعلوم البيانات.

موضوعات مؤتمر حاسبات عين شمس

ويتناول مؤتمر حاسبات عين شمس أهم الموضوعات فى الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة المرتبطة بالزراعة والطاقة والمياه وغيرها من التطبيقات الهامة المرتبطة بالتنمية المستدامة.

كما يتناول مؤتمر كلية الحاسبات في جامعة عين شمس إلى الموضوعات الخاصة بإنترنت الأشياء والربوتات والأمن السيبرانى وعلوم البيانات واكتشاف المعرفة وتقنية المعلومات الحيوية والمعلوماتية الصحية وهندسة البرمجيات.

جدير بالذكر أنه سوف يتم نشر الأبحاث المقبولة والمقدمة فى المؤتمر فى قاعدة البيانات الدولية Scopus و يتم نشرها على IEEE

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع المؤتمر (من هنا).



وتم توقيع 18 اتفاقية بين كلية الحاسبات والمعلومات في جامعة عين شمس وجامعة ولاية أريزونا وجامعات أخرى من جميع أنحاء العالم منذ عام 2013.

وتتضمن البرامج المتميزة في الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس: الحسابات العلمية، وعلوم الحاسب، ونظم الحاسبات، ونظم المعلومات، والمعلوماتية الحيوية (جامعة شرق لندن)، وهندسة البرمجيات (جامعة شرق لندن)، والذكاء الاصطناعي (جامعة شرق لندن)، الوسائط الرقمية المتعددة (جامعة شرق لندن)، والأمن السيبرانى (جامعة شرق لندن).