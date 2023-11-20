جامعة الفيوم تنظم ملتقى لأفلام البيئة والمناخ والفنون المعاصرة

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى جامعة الفيوم اليوم الاثنيني "ملتقي الفيوم لأفلام البيئة والمناخ والفنون المعاصرة" والذي يستمر حتي الثلاثاء القادم تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

استضاف الملتقى الدكتور سمير شاهين رئيس قسم الديكور بكلية الفنون الجميلة ، والدكتور سيد عبد الخالق فنان مصري بحضور الدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة وعدد من الطلاب وذلك اليوم الإثنين بقاعة الاحتفالات الكبري.

أشار الدكتور سيد عبدالخالق إلي أهمية الفن السينمائي والذي يعبر بشكل كبير عن الواقع في المجتمعات مضيفاً أن مجتمعاتنا الشرقية لها قيم وعادات وتقاليد تختلف عن الثقافة الغربية فالعالم الآن أصبح مفتوح عبر السوشيال الميديا وانتقاء المحتوي المقدم للمشاهد يجب أن يحترم تلك الخصوصية في ثقافتنا حتي لا تعود بالضرر علي مجتمعنا الشرقي.

وأوضح الدكتور سمير شاهين أن الملتقي يأتي تمهيداً لتدشين فعاليات مهرجان الفيوم السينمائي للبيئة والفنون المعاصرة والذي سيعقد بمحافظة الفيوم خلال عام ٢٠٢٤ بمشاركة عدد من الفنانين المصريين والذي سيعرض خلاله عدد من الأفلام العالمية والعربية والمصرية يعقبها ندوات وحلقات نقاش تحليلية للأفلام خلال فعاليات المهرجان.

وأضاف ان الأفلام المشاركة بالمهرجان لها طابع فني خاص من حيث الفكرة والرسالة وتفاصيل الديكور وفنون التصوير وليست أفلام تجارية بالمعني الدارج للأفلام التي يفضلها المشاهد لزيادة الوعي المجتمعي بالفن السينمائي ,وخلال الجلسة تم عرض فيلماً يوضح مفهوم الرؤية الفنية للفيلم السينمائي.

مجلس التعليم والطلاب…

ومن جهه اخرى عقدَ مجلسُ شئون التعليم والطلاب بجامعة الفيوم جلستَهُ برئاسة الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بحضور أعضاء المجلس ، اليومَ الإثنين بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزيَّة.

أشار الدكتور محمد فاروق الخبيري أنه تم خلال الاجتِماعِ التأكيد على ضرورة الإعلان بشكل واضح لطلاب الكليات على مستوى جامعة الفيوم أن سداد الرسوم الدراسية يمكن أن يتم إلكترونيا من خارج الكلية والجامعة من خلال شركات التحصيل الإلكتروني (مصاري _ طلقة _ سداد _ أموال _ بساطة _ الأهلي ممكن ) وذلك بالإضافة إلى إمكانية السداد بخزينة الكلية.

وأضاف أنه تم كذلك مناقشة قرار مجلس كلية الآداب رقم ٢١٠بالموافقة على تفعيل شعبة اللغة العبرية بقسم اللغات الشرقية بالكلية بداية من العام الجامعي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، ومناقشة تقرير اللجنة المشكلة لمراجعة اللوائح الداخلية للكليات بخصوص برنامجي ( البساتين _ المحاصيل ) بعد إجراء التعديلات المطلوبة.

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