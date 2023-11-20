صدقي صخر لـ"الوفد": مشهد المرافعة الأصعب والموسيقى جزء من حياتي

كشف الفنان صدقي صخر، الكثير من الأسرار الفنية، إضافة إلى كواليس تصوير مسلسل "صوت وصورة"، والذي جسد خلاله شخصية "لطفي عبود"، محامي يمر بعدة أزمات، وحققت نجاحًا كبيرًا وصدى واسعًا على منصات السوشيال ميديا.

وتحدث صدقي صخر، خلال تصريحات صحفية لـ "بوابة الوفد الإلكترونية"، عن الصعوبات التي واجهته أثناء التصوير، قائلًا:" واجهت عدة مشاهد صعبة، ولكن مشهد المرافعة في المحكمة هو الأصعب لأنه أخذ وقتًا طويلًا للتحضير وأغلبه باللغة العربية، إضافة إلى المصطلحات القانونية، ولكن في النهاية ظهر على الشاشة بشكل مُتقن ونال إعجاب عدد كبير من الجمهور.

وروى "صخر" أصعب موقع تصوير، قائلًا: "نفس مشهد المرافعة لأننا صورنا في دار القضاء العالي، وكان اللوكيشن ليوم واحد فقط ولا بد من خروج على أكمل وجه، فضلًا عن ذلك حرارة الطقس وقتها".

صدقي صخر من كواليس مسلسل صوت وصورة

وأضاف صدقي صخر: "المخرج كان دائم الحرص على أن تكون المشاهد من الواقع وليست ديكور، كما قُمنا بالتصوير في أماكن شعبية وشوارع ضيقة ولكن محمود عبدالتواب أصر على ظهور الأحداث بشكل حقيقي".

وكشف الفنان خلال حديثه "للوفد" تأثير الموسيقى على حياته، وقال: "الموسيقى جزء كبير من حياتي كفنان، ولكن الأولوية للتمثيل، فادتني كثيرًا في مسلسل "ريفو" خصوصًا أني جسدت دور عازف والمزيكا اللي لعبتها كانت حقيقية، وهي فن يزيد من إحساس إيقاع التمثيل".

صدقي صخر

معلومات عن صدقي صخر

صدقي صخر، ممثل وعازف موسيقي، صنع جماهيرية كبيرة مع بداية دخوله الوسط الفني، نجح في تكوين قاعدة جماهيرية ضخمة متشوقة دائمًا لرؤية أعماله الفنية، فهناك الكثير من الأعمال الفنية التي شارك فيها ولاقت نجاحًا ملحوظًا، وأبرزها:" ريفو، أنصاف مجانين، اتزان، قواعد الطلاق الـ 45، بـ 100 وش، مُنعطف خطر، زي الشمس، وليه لأ؟، وآخرها مسلسل صوت وصورة الذي حقق نجاحًا جماهيريًا ضخمًا وأصبح حديث السوشيال ميديا في الأيام الماضية.

آخر أعماله

جدير بالذكر أن يعرض خلال الفترة مسلسل صوت وصورة، للفنان صدقي صخر، ويشاركه بطولته عدد كبير من النجوم، وأبرزهم: "النجمة حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة ولاء الشريف، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، إيمان الشريف، رامي الطمباري عماد صفوت"، إخراج محمود عبدالتواب وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.

تدور أحداث المسلسل حول أزمة مواقع التواصل الاجتماعي ومساوئها وكيفية تأثيرها على المجتمع ومدى التضليل للواقع من خلال عرض قصة إنسانية، إذ تجسد حنان مطاوع شخصية سيدة مكافحة متزوجة من وليد فواز الذى يترك لها كل مصروفات المنزل وتتسبب وسائل التواصل الاجتماعي في مشاكل كثيرة بحياتهما.