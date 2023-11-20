بداية أولى فاعليات برنامج أسرة التدريب لأطباء القطاع الخاص بالفيوم

افتتح الدكتور محمد عثمان نقيب أطباء الفيوم أولي الدورات التدريبيه لأطباء القطاع الخاص ضمن برنامج أسره حول موضوعات الجديد في تنظيم الأسرة ‘ في حضور السيد الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة والدكتوره هاله عبد المعطي مديره إداره تنظيم الأسرة بالقطاع الأهلي والخاص و د.حسن الشيخ مدير اسأل استشير

وتعد هذه الدوره التدريبيه هي الدوره الأولي التي تنفذ علي مستوي محافظات المرحله الاولي لبرنامج اسره والتي تقوم بتنفيذها شركه اسأل استشير بالتعاون مع النقابات الفرعيه للأطباء تحت رعايه وزاره الصحه والسكان وبتمويل من الوكاله الامريكيه للتنميه الدوليه وتفيذ هيئه الباثفيندر الدوليه

وقدم د.عثمان كلمه الشكر والترحيب بجميع الحضور في الكلمه الافتتاحيه كما اثني د.حسام عباس علي تفاعل أطباء القطاع الخاص بالفيوم وافاد أن الوزاره لديها العديد من المشروعات التي يمكن بها التعاون مع اطباء القطاع الخاص والشراكه للحد من تضخم الظاهره السكانيه وزياده الأقبال الطوعي للسيدات علي استخدام خدمات تنظيم الأسره التي توفرها وزاره الصحه والسكان للمنتفعات

وافادت د.هاله بأن التدريب بالجزء العملي سيتم بثلاث مراكز طبيه ببندر الفيوم لمده ثلاث ايام التاليه للجزء النظري

واوضح د.طارق هلال مدير انشطه القطاع الطبي الخاص بأسأل استشير

أن البرنامج التدريبي تم اعداده وتنفيذه وفقا للمعايير الدوليه ومعايير وزاره الصحه والسكان المصريه و بواسطه صفوه من علماء و اساتذه كليات الطب بالجامعات المصريه المختلفه . وستستمر الدوره لمده خمسه ايام متاليه. وذلك بعد نجاح دورات مماثله لصيادله القطاع الخاص بالمحافظه.