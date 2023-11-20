الاتحاد الإسباني يكشف تفاصيل إصابة جافي

كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم ، تفاصيل إصابة جافي لاعب خط وسط برشلونة والتي جاءت على هامش مشاركته في مواجهة إسبانيا الأخيرة أمام جورجيا بتصفيات المونديال.



كان جافي قد تعرض للإصابة بتمزق في الرباط الصليبي خلال مشاركته في فوز إسبانيا بثلاثية لهدف أمام جورجيا، مساء أمس الأحد، لحساب منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024 عن القارة الأوروبية.

وقال الاتحاد الإسباني، عبر بيان رسمي على موقعه الإلكتروني صباح اليوم الإثنين "جافي تعرض لإصابة خطيرة في ركبته اليمنى، وسيخضع لفحوصات دقيقة لمعرفة المدى الحقيقي للإصابة ، ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحوصات بالرنين المغناطيسي، اليوم، لتأكيد تقفاصيل الإصابة التي ستبعده عن المباريات لمدة تتراوح بين 6 و8 أشهر.

كان منتخب إسبانيا ، قد حسم تأهله إلى نهائيات اليورو قبل انتهاء التصفيات بجولتين، كما عزز صدارته للمجموعة برصيد 21 نقطة، بينما حل منتخب جورجيا في الترتيب الرابع برصيد 8 نقاط .

خسارة الأرجنتين الأولى في 2023 ..

على صعيد تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال ، أشاد الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي ، بالمستوى الفني الذي ظهر عليه منتخب أوروجواي خلال فوزهم الأخير على منتخب بلاده بثنائية من دون رد ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما لحساب تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأشار ميسي، في تصريحات نقلتها تقارير أرجنتينية اليوم الإثنين : “أوروجواي منتخب مميز وظهر بشكل أكثر من رائع ، في نواحي الارتداد واستغلال مساحات الملعب ، يستحق الفوز علينا”.

وقدم النجم الأرجنتيني إشادة أيضًا بلاعبي المنتخب السماوي وعلى رأسهم داروين نونيز لاعب فريق ليفربول الأنجليزي.



كان منتخب الأرجنتين قد تعرض بتلك النتيجة للخسارة الأولى في 2023، لكنه لا يزال متصدرًا ترتيب فعاليات المجموعة برصيد 12 نقطة، مبتعدًا بنقطتين فقط عن أوروجواي الذي يحتل المركز الثاني.