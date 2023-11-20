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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الرئيس الصيني: العلاقات مع روسيا صامدة أمام الوضع الدولي المعقد

الرئيس الصيني شي
الرئيس الصيني شي جين بينج

قال الرئيس الصيني شي جين بينج إن العلاقات الصينية - الروسية صمدت أمام اختبار الوضع الدولي المعقد، مشيرا إلى أن بلاده تعتزم تطوير علاقاتها مع موسكو.

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وقال شي في رسالة للمشاركين بالحوار العاشر بين (حزب روسيا الموحدة) و(الحزب الشيوعي الصيني) - "لقد دخل العالم فترة جديدة من الاضطراب والتحول، وقد صمدت العلاقات الصينية - الروسية أمام اختبار التغيرات السريعة في البيئة الدولية"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأشار الرئيس الصيني إلى أن البلدين سيحتفلان العام المقبل بالذكرى الخامسة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية الثنائية، وقال "إننا مستعدون لتطوير العلاقات الثنائية بثبات مع الجانب الروسي بروح حسن الجوار الأبدي والتعاون الاستراتيجي الشامل من أجل تنمية البلدين".

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