ندوة بسوهاج عن"دور الشباب فى دعم المشاركة السياسية"

انطلقت فى كلية الصيدلة بجامعة سوهاج اولى ندوات المشاركة السياسية لحث الشباب على اهمية الوعى السياسى وحرية الرأى كأحد مبادىء الديمقراطية التى تتبناها وتدعمها الدولة المصرية الديمقراطية فى الجمهورية الجديدة لتحقيق مبادىء العدل والمساواة وحقوق الإنسان والحياة الكريمة لكافة فىات المجتمع المصرى .

صرحت بذلك إيمان إمام مدير مركز سوهاج للإعلام ، مضيفةً أن هذه الندوة تأتى من خلال فاعليات حملة "صوتك مستقبلك انزل وشارك" التى أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات وقطاع الإعلام الداخلى.

جدير بالذكر أن الندوة تمت تحت رعاية الدكتور حسان النعمانى رئيس الجامعة و الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وذلك بحضور عميد كلية الالسن والدكتور ناصر حجى والدكتور صبرى توفيق وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع والدكتور حماد عبد الحميد وكيل الكلية لشؤون الطلاب والدكتور محمود عبد العليم بكلية العلوم ومسؤول طلاب من اجل مصر و كوكبة من اعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة .

أكدت ايمان امام مدير مركز إعلام سوهاج على اهمية الدور التوعوي والتنويرى للهيئة العامة للاستعلامات الذى يقوم من خلال الاتصال المباشر بتنمية الوعى لدى كافة افراد المجتمع .

واكد الدكتور ناصر حجى عميد كلية الألسن على اهمية المشاركة فى العملية الإنتخابية التى تعد واجبا وطنيا واستحقاقا دستوريا يتطلب مشاركة الجميع تأكيدا على الالتزام بالمنهج الديمقراطى والحرص على تلبية نداء الوطن والمشاركة الايجابية لتعزيز الديمقراطية والنهوض بالوطن وضرورة ان تكون لدينا القناعة بان الصوت الانتخابى هو كلمة السر فى تغيير مصير الشعب وركيزة أساسية للديمقراطية .

مضيفًا ان تطور اى نظام يرتبط بوجود انتخابات حرة نزيهة قائمه على أساس التعددية والمنافسة السليمة لذا لابد من المشاركة الفاعلة وحث الجموع على اهمية الاقبال على صناديق الاقتراع للمساهمة فى اكمال مسيرة البناء والتنمية واستقرار الاوطان والدخول بخطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة التى نطمح اليها ونتمناها لابنائنا وتبنيها سواعد شبابابها وعقولها الفتية وافكارهم المستنيرة .