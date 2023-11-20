وفاة عامل وإصابة شخصين في حادث سير بصحراوي سوهاج الشرقي

شهد الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج وقوع حادث اصطدام سيارة ربع نقل بأخرى ملاكي نتج عنه وفاة عامل في العقد الخامس من العمر يقيم بدائرة المركز وإصابة سائق في بداية العقد السادس من العمر بكدمة وتورم بالكتف الأيسر وإصابة عامل في العقد الخامس من العمر بجرح بالجبهة وكدمات بالصدر وجرى نقل الجثة والمصابين للمستشفى المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام بلاغًا بوجود حادث تصادم ومتوفى ومصابين علي الطريق الصحراوي الشرقي / دائرة علمركز .





إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ربع نقل قيادة "مشوادي . ا . م . ع" 52 سنة سائق ومقيم دائرة المركز اصطدم بالسيارة ملاكي قيادة "عبده . ع . ا . ا" 49 سنة عامل ومقيم دائرة المركز





نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة الثانية وإصابة كل من :- قائد السيارة الأولى بكدمة وتورم بالكتف الأيسر و"وائل ا ش ا 49 سنة عامل ومقيم دائرة المركز بجرح بالجبهة وكدمات بالصدر [ مستقل السيارة الأولي ] .

وبسؤال قائد السيارة الأولى والمصاب وشقيق المتوفى "أحمد . ع . ا . ا" 36 سنة عامل ومقيم بذات الناحية قرروا بمضمون ما سبق ونفي الأخير الشبهه الجنائية .





تم رفع آثار الحادث والتحفظ على السيارتين وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .