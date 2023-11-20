الازهر يكرم اوائل الشهادات العامة بالإسماعيلية

تكريم أوائل الشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية للعام الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣م

أقامت منطقة الإسماعيلية الأزهرية، حفلا لتكريم نحو 40 من أوائل الشهادات الثانوية، الإعدادية، والابتدائية للعام الدراسي الماضي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣م

تحت رعاية فضيلة الشيخ ممدوح عبدالجواد رئيس الادارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، وبحضور الدكتور آحمد بيومي الوكيل الشرعي لمنطقة الإسماعيلية، علي الزر، مدير رعاية الطلاب، وماجدة شهاب، الموجه الأول بإدارة رعاية الطلاب.

كما شهد الحفل توزيع جوائز التصفية النهائية لمسابقات القرآن الكريم والإنشاد الديني للمراحل الثلاثة للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م، وقد أشرف علي تنظيم الحفل محمود رمضان، الأخصائي الاجتماعي بمعهد المنشية بنين.