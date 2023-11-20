Fork N Knife الناشئة تجمع 800 ألف دولار وتتوسع في تكنولوجيا المطاعم السحابية

أعلنت شركة Fork N Knife الناشئة المتخصصة في تكنولوجيا المطاعم السحابية، عن نجاحها في جمع 800 ألف دولار أمريكي بجولة التمويل البذرية، مما يمنحها القدرة على مواصلة مسيرتها لتطوير قطاع تكنولوجيا الطعام اعتمادا على الخبرات والكفاءات التي تمتلكها الشركة.

ساهم في الجولة التمويلية مجموعة من المستثمرين الملائكيين الأفراد بجانب مؤسسات خارج منطقة الشرق الأوسط.

تعكس جولة التمويل الناجحة لشركة Fork N Knife، المتخصصة في قطاع المطابخ السحابية المعتمدة على التكنولوجيا، الثقة الكبيرة التي يحظى بها نموذج الشركة المبتكر "الطهي كخدمة" (CAAS)، الذي يتيح للمطورين في مجال المطاعم والأفكار الغذائية توسيع أعمالهم دون تكلفة استثمارية أولية، كما يمهد الطريق لتوسعها الاستراتيجي في أسواق أوروبا وأفريقيا بحلول نهاية العام الجاري.

يأتي هذا النجاح بعد فترة من النمو السريع، حققته Fork N Knife في تركيا، حيث تعمل حاليا في ثلاث فروع، ويبرز هذا الإنجاز الإمكانيات الكبيرة والفرص الواعدة داخل قطاع صناعة الطعام في المنطقة، وخطوة استراتيجية رئيسية تفتح أفقًا جديدًا لشركة Fork N Knife، ويساهم في تحقيق مرحلة جديدة من النمو والتوسع، بما في ذلك الانطلاق الفعّال في أسواق أوروبا وأفريقيا.

تقدم Fork N Knife نموذجا متميزا يختلف عن النماذج التقليدية التي تفرض رسومًا ثابتة، بل يسعى إلى بناء شراكات ديناميكية مع مبتكرين في مجال الأفكار الغذائية، ويقدم الفرصة للمطورين بتوسيع أعمالهم دون تحمل تكلفة ثابتة وبربحية أعلى، ويسهم في إطلاق العلامات التجارية بشكل فعّال على جميع المجمعين الغذائيين الرئيسيين في فترة قصيرة لا تتجاوز 15 يومًا.

قال ياسر نصر الدين، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Fork N Knife: "عبر رحلتي في مجال المطابخ السحابية، التي بدأت قبل 8 سنوات، شهدت خلالها مراحل تطور صناعة المطابخ السحابية، كان واضحًا أن نطاق أعمال المطابخ السحابية يحتاج إلى نموذج فريد لحل التحديات الحقيقية التي يواجهها أصحاب المطاعم، وبدلاً من تقليل التكلفة الثابتة، كما هو الحال في المعتاد في المطابخ السحابية، قمنا بالتخلص منها تمامًا".

أضاف نصر الدين: "نحن في Fork N Knife نتحدى التقاليد بتقديم نموذجنا الفريد وهو الطهي كخدمة CAAS، فأصحاب المطاعم يعانون بشكل كبير من العمولات العالية التي تأخذها تطبيقات الطعام، والتي تصل إلى 50% من سعر البيع، مما لا يترك لهم مجالًا لتحمل التكلفة الثابتة، لهذا السبب قررنا في Fork N Knife معالجة هذه المعاناة من خلال تقديم نموذج فريد لتعظيم ربحية أصحاب العلامات التجارية والتخلص من المخاطر".

وحول دور التكنولوجيا في تميز خدمات Fork N Knife، أكد نصر الدين الاعتماد على التكنولوجيا كوسيلة للحصول على تحكم أفضل في إنتاج الطعام، ودعم أصحاب المطاعم وتمكينهم من التفوق في سوق المأكولات المتنامي.

وقال نصر الدين: "تعكس نتائج هذه الجولة البذرية الاهتمام المتزايد من المستثمرين في Fork N Knife، وتشير إلى الإمكانيات الكبيرة التي تقدمها الشركة في تحويل صناعة الطعام في المنطقة، في الوقت نفسه، بدأت مفاوضات Fork N Knife للحصول على تمويل في جولتها الجديدة من السلسلة (Series A)، مما يشير إلى اهتمام المستثمرين وثقتهم الكبيرة في النهج المبتكر الذي تتبناه الشركة تجاه المطابخ السحابية".