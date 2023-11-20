مسلسل زينهم الحلقة الأولى.. أحمد داود طبيب شرعي يتحدث مع الموتى

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل زينهم افتتاحية مميزة، جمعت أحمد داود الذي يجسد شخصية "زينهم"، ووالدته هناء الشوربجي، وفي المشهد الأول قام زينهم، بالكذب على والدته كونه يعمل طبيب تشريح، في مشرحة، حيث أقنعها أنه يعمل طبيب أنف وأذن وحنجرة.

جريمة قتل في الحلقة الأولى

تحدث جريمة قتل خلال الحلقة، حيث أبلغ محمد شكري سليمان عن مقتل زوجته نانسي أبو الخير، وباشر الضابط فحص موقع الجريمة .

وظهر أيضًا الدكتور "جيمي"، ويجسد الدور كريم قاسم، ووالداه في المسلسل سلوى محمد علي وعماد رشاد، وأشقاءه أطباء ولكن كل منهم لديه مطعم بيتزا، بينما هو يريد السفر ويعمل طبيب قلب، لكن تم تعيينه بمشرحة زينهم.

وتنتهي أحداث الحلقة الأولى من مسلسل زينهم، بتشريح زينهم جثة نانسي غانم التي قتلت بطلقة، ويطلب زينهم من جيمي أن يكون معه وذلك في بداية عمله في مصلحة الطب الشرعي، وخلال فحص الجثة يكشف زينهم لجيمي كيف يتم تحليل وفحص الجثة لمعرفة سبب الوفاة ويبدأ بتطبيق هذا عمليًا على الجثة، حيث يخبره أن القتل كان بطلقة وليست طعنة ومن مسافة قريبة، وأن سبب الوفاة أن الطلقة اخترقت القصبة الهوائية، كما يظهر له أن هناك آثار مقاومة وأن الجثة كانت تحاول الهرب، ويترك زينهم جيمي مع الجثة ويطلب منها البقاء للحظات حتى يعود وبينما يبقى جيمي مع الجثة يفاجئ بأنها تنادي عليها ليفر هاربًا.

مسلسل "زينهم" بطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، أحمد الرافعى، محمد أبو داود، يارا جبران، عماد رشاد، هناء الشوربجى، سلوى محمد على، إنجي أبو السعود، أسامة أبو العطا، حمدى هيكل، بسمة نبيل، نورا مهدى، نسمة بهى وتأليف محمد سليمان عبد المالك وشارك في كتابة السيناريو والحوار محمد فتحى عبد المقصود، عمرو مؤمن، عمر مدحت الشحات وإخراج يحيى إسماعيل.

ويسجل "زينهم" البطولة المطلقة الأولى للنجم أحمد داود في الدراما التليفزيونية، ويعود به بعد غيابه العام الماضى إذ كانت آخر أعماله مسلسل مسلسل "suits بالعربى"، الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى، وشارك في بطولته آسر ياسين، وأحمد داود، وريم مصطفى، وصبا مبارك، وتارا عماد، ومحمد شاهين، وعصام عمر، وجيهان الشماشرجى وعدد من ضيوف الشرف، وسيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبدالمجيد، وإخراج عصام عبدالحميد.

المسلسل مأخوذ عن كتاب "أصدقائي الموتى شكرا" للدكتور محمد جاب الله، طبيب شرعي يسرد تجاربه الحقيقية في هذا المجال، وقد عمل محمد سليمان عبدالمالك على كتابة سيناريوهات المسلسل، فيما تدور أحداثه في إطار تشويقي يستعرض تحقيقات الطبيب الشرعي في القضايا المعقدة.

أصدقائي الموتى شكرًا هي سلسلة قصصية تقوم على حل ألغاز قضايا غامضة يواجهها طبيب شرعي (بطل السلسلة القصصية)، والقضايا مزيج بين الواقع والخيال، وأضيفت إليها كثير من التفاصيل الدرامية لإثراء الجانب الأدبي، وتحمل في طياتها الكثير من المعاني والعِبر المأخوذة من الخبرات الحياتية للأشخاص الذين يظهرون في القصص.