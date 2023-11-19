ثقافة المقاومة في ندوة منتدى الشعر المصري

أقام منتدى الشعر المصري بحزب التجمع ندوة تحت عنوان "فلسطين وثقافة المقاومة"، أدارها الشاعر والناقد عيد عبد الحليم رئيس تحرير مجلة أدب ونقد ، ومنسق عام أنشطة منتدى الشعر المصري، والشاعر والناقد د. محمد السيد إسماعيل، كما ألقيت مجموعة من القصائد للشعراء ماجد أبادير وعماد سالم ومصطفى زيكو ومجدي أبوالخير، كما شهدت الندوة عدة مداخلات منها مداخلة للشاعر كريم عبدالسلام.

وتحدث عيد عبد الحليم عن القضية الفلسطينية في المسرح العربي، كاشفا عن جوانب جديدة في مسرح المقاومة مؤكدا أنه بدأ في الأراضي المحتلة بعد وعد بلفور ١٩١٧ مباشرة حيث قام الكاتب الفلسطيني جمال الحسيني ١٩١٩ بتأليف مسرحية تحت عنوان "صلاح الدين" استلهم فيها بطولات القائد العربي الشهير، وعرضت المسرحية على مسارح مدينة رام الله ، وجاء ذلك نتيجة الاحتكاك المباشر بالحركة المسرحية المصرية حيث كانت الفرق المصرية تزور فلسطين وتعرض على مسرحها، مثل فرقة رمسيس للفنان يوسف وهبي وفرقة الريحاني وغيرها.

وتحدث عيد عبدالحليم كذلك عن تجربة مسرح الستينيات وما بعد هزيمة يونيو ١٩٦٧ حيث ظهرت مجموعة من الأعمال المسرحية المدافعة عن حق فلسطين في الحرية ومنها مسرحيات "وطني عكا" لعبد الرحمن الشرقاوي، و"النار والزيتون" لألفريد فرج ، و"الغرباء لا يشربون القهوة" لمحمود دياب ، و"ثورة الزنج" لمعين بسيسو، و"اغتصاب" لسعد الله ونوس، و"اليهودي التائه" ليسري الجندي، وغيرها.

وتحدث د. محمد السيد إسماعيل عن شعر المقاومة موردا استشهادات لشعراء من أجيال مختلفة مثل عبدالرحيم محمود وإبراهيم طوقان، وصولا إلى فدوى طوقان ومحمود درويش وسميح القاسم ومريد البرغوثي وغيرهم.

كما أكد إسماعيل على أن الشعر المصري أيضا كان منتصرا للقضية الفلسطينية، فظهرت قصائد لصلاح عبد الصبور وأحمد عبد المعطي حجازي وغيرهم.

وفي مداخلته عبر كريم عبد السلام عن فرحه بوجود أصوات شعرية تنتهج نهج المقاومة مؤكدا أننا في لحظة فوق المدارس الشعرية والشكل الشعري فالجميع عليه أن يقف في مواجهة العدوان الإسرائيلي على الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.