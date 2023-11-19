بلجيكا تضرب أذربيجان بخماسية في تصفيات أمم أوروبا 2024

نجح منتخب بلجيكا في تحقيق الانتصار بخمسة أهداف دون مقابل على نظيره أذربيجان، في المواجهة التي جمعت بين الطرفين مساء اليوم الأحد، على ملعب الملك بودوان، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات المجموعة السادسة بتصفيات أمم اوروبا 2024.

بلجيكا تضرب أذربيجان بتصفيات أمم أوروبا 2024

وسجل اهداف بلجيكا كل من روميلو لوكاكو سوبر هاتريك في الدقائق 17 و 26 و 30 و 37، ثم يسجل اللاعب لياندور تروسارد الهدف الخامس في الدقيقة 90 من عمر اللقاء، في المواجهة التي شهدت بطاقة حمراء على اللاعب إيدي سيلفستر في الدقيقة 24 وحينما كان يتقدم البلجيكي بهدف نظيف.

رفع منتخب بلجيكا رصيده إلى 20 نقطة في المركز الأول بمجموعته من 6 انتصارات والتعادل في مواجهتين بدون هزيمة حتى الآن، وسجل المنتخب البلجيكي 22 هدف من بينها 14 للاعب لوكاكو هداف تصفيات أمم أوروبا حتى الآن بفارق 4 عن كريستيانو رونالدو.

على الجانب الأخر توقف رصيد منتخب اذربيجان عند النقطة 7 في المركز الرابع من الترتيب متلقيًا الهزيمة الخامسة بعد انتصارين وتعادل، وقد استقبلت شباكه 17 هدف.

لوكاكو يقود تشكيل بلجيكا لمواجهة أذربيجان

في حراسة المرمى: كاستيلس.

في خط الدفاع: كاستاني – فايس – فيرتونجين – ثيت.

في خط الوسط: فرانك – مانجالا – تروسارد.

في خط الهجوم: باكايوكو – روميلو لوكاكو – جيرمي دوكو.