وكيل زراعة الغربية يناقش خطة توزيع تقاوى القمح

عقد الدكتور خالد ابوشادى، وكيل زراعة الغربيه بقاعة التعاون الزراعى ،بديوان عام مديرية الزراعة بالغربية، اجتماعا مساء اليوم الأحد؛ لمناقشة ووضع خطة لتوزيع تقاوى القمح موسم ٢٠٢٤/٢٠٢٣ والوقوف على الكميات التى تم توزيعها حتى تاريخة، والعمل على زيادة وإقبال المزارعين لإستخدام التقاوى المعتمدة وعالية الإنتاجية لتحقيق المستهدف زراعتة هذا الموسم من جانبه اكد ابوشادى على مراجعة كل إدارة لخطتها واحتياجاتها من التقاوى المعتمدة.

وتم التنبية على رفع معدلات التوعية بالتوصيات الفنية للممارسات الزراعية للقمح واهمية استخدام التقاوى المعتمدة ، وعلى التزام بالدورة الزراعية لمحصول القمح وتحقيق المساحات المستهدفة طبقا لتوجهات القيادة السياسية التي تهدف لزيادة المساحة المنزرعة لمحصول القمح وتحقيق الإكتفاء الذاتي منه.

عقد الاجتماع تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، و الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة والاستاذ الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية . و حضر الاجتماع الدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية ، المهندس ناصر ابو طالب مدير عام الإدارة العامه للتعاون الزراعى ، والمهندس فخرى باز مدير عام الادارة العامة للثروة الحيوانية ، المهندس محمد قنونة مدير إدارة التوجيه التعاوني، المهندس احمد العجان مدير إدارة الشؤون الزراعية ، المهندس حمادة عمار مدير ادارة الارشاد الزراعى , الدكتورة شرين عوارة مدير عام إدارة انتاج التقاوى ، السادة مديرى الإدارات التعاونية ومسؤلى الارشاد بالمراكز

