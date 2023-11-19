غدا.. جامعة الفيوم تنظم ملتقى الفيوم لأفلام البيئة والمناخ والفنون المعاصرة

تنظم جامعة الفيوم "ملتقى الفيوم لأفلام البيئة والمناخ والفنون المعاصرة" في الفترة من ٢٠ وحتى ٢٢ من نوفمبر الجاري بقاعة الاحتفالات الكبرى بمبنى إدارة الجامعة.

ويقام الملتقى تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاتة رئيس الجامعة واشراف الدكتور عاصم العيسوى نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة ومن المقرر ان يحضر فعاليات الملتقى الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم .

ويشهد اليوم الاول للملتقى محاضرة عن التصوير السينمائى والديكور ويوم الثلاثاء ورشة التمثيل والاخراج ويختتم الملتقى يوم الاربعاء القادم .

منح 29 رسالة ماجستير

ومن جهه اخرى عقدَ مجلسُ شئون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية بجامعة الفيوم جلستَهُ برئاسة الدكتور عرفه صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافيَّة والبحوث، وبحضور أعضاء المجلس ، اليومَ الأحد بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزيَّة.

في بداية الاجتماع تمَّ التَّصديقُ على مَحضر الاجتماع السّابق، وقد وافقَ المجلسُ على تسجيل عددٍ من الدرجات العلميَّة؛ 29 ماجستير، و20 دكتوراة بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدها.

وخلالَ هذا الاجتِماعِ تمَّ عَرْضُ خِطابِ الإدارة العامة للمكتب الفني لوزير التعليم العالي بشأن الضوابط الخاصة بعقد المؤتمرات العلميَّة الدوليَّة، ومناقشة آليات تنفيذِها، كما أُحيطَ المجلسُ علمًا بالإعلان عن بَدء تفعيل مِنَصّة الأجازات الدراسيّة الإلكترونيّة بالإدارة المركزيّة للبعثات بوزارة التعليم العالي، ومناقشة أهم الضوابط الخاصة بذلك.

ثمَّ ناقشَ المجلسُ الموضوعاتِ المُدرَجَةَ في جدول الأعمال الَّتي تخصُّ قطاعَ الدِّراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافيَّة بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدِها.