تشكيل بلجيكا الرسمي لمواجهة أذربيجان في تصفيات أمم أوروبا

أعلن المدرب دومينيكو تيديسكو المدير الفني لمنتخب بلجيكا، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة أذربيجان، مساء اليوم الأحد، على ملعب ستاد الملك بودوان، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات المجموعة السادسة بتصفيات أمم اوروبا 2024.

تشكيل بلجيكا لمواجهة أذربيجان في تصفيات أمم أوروبا

ويقود روميلو لوكاكو تشكيل بلجيكا الرسمي لمواجهة أذربيجان ومعه جيريمي دوكو، بطريقة لعب 4-3-3، والتي تضم كل من:-

في حراسة المرمى: كاستيلس.

في خط الدفاع: كاستاني – فايس – فيرتونجين – ثيت.

في خط الوسط: فرانك – مانجالا – تروسارد.

في خط الهجوم: باكايوكو – روميلو لوكاكو – جيرمي دوكو.

ويتواجد على مقاعد بدلاء منتخب بلجيكا أمام أذربيجان كل من كامينسكي وسيلس والدخيل ويانيك كاراسكو وبوتشواي وديباست وديمان ولوكيباكيو وأوبيندا وسايليميكرس وتيليمانس وفيرميرين.