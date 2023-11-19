الجبن القريش تؤثر على الأوعية الدموية للقلب والدماغ

كتشف العلماء أن تناول الجبن القريش يمكن أن يؤثر على حالة الأوعية الدموية في الجسم وفقا للخبراء، هناك علاقة بين حب الجبن والتعرض لتصلب الشرايين، وهو أمراض الأوعية الدموية الخطيرة للغاية.

على وجه الخصوص، قال الأطباء أن وجود الجبن في النظام الغذائي بمثابة منع فعال لعمليات تصلب الشرايين في أنسجة الأوعية الدموية والشرايين وتم نشر رأي الخبراء هذا بواسطة VladTime.

قال الأطباء أن الجبن يحتوي على أحماض أمينية أساسية للجسم مثل الكولين والميثيونين، والميثيونين مسؤول عن نقل الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة عبر غشاء الميتوكوندريا وهو حيوي لعمليات التمثيل الغذائي في الدماغ ويلعب الكولين دور حامي الدماغ من العمليات التنكسية وله تأثير مباشر على وظائف الحصين.

بالإضافة إلى ذلك، تحتوي الجبن المنزلية على أملاح الكالسيوم والفوسفور، مما يضمن إزالة السوائل من الجسم في الوقت المناسب وبالتالي تقليل الحمل على القلب والكلى.

تصلب الشرايين هو اضطراب "يعلق فيه" الكوليسترول في الأوعية الدموية، وتصبح جدران الأوعية الدموية أكثر كثافة وتفقد مرونتها - وهذا يؤدي معًا إلى تضييق التجويف وعرقلة تدفق الدم، مما يزيد بشكل حاد من احتمالية الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية

وقال الأطباء إن الأحماض الأمينية الموجودة في الجبن القريش تعزز الإزالة المكثفة من الجسم للمركبات السامة التي تسبب تشوهات.