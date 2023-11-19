ندوة لطلائع الشرقية عن "مكانة الوالدين في الإسلام " بمركز شباب كفر الحصر

قال الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، إن فاعليات الموسم الثاني من برنامج الرواق الأزهري مستمرة تحت رعاية وزير الشباب الرياضة ومحافظ الشرقية.

وأشار إلى أنه في إطار الخطة التنفيذية لبروتوكول التعاون المبرم بين الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة، تم عقد لقاءً للرواق الأزهري بمركز شباب كفر الحصر التابع لإدارة شباب الزقازيق غرب، وبمشاركة الطلائع من أعضاء وعضوات مركز الشباب.

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة قيام الشيخ عبد الله شحاته عضو لجنة الوعظ والإرشاد بالمحافظة، بتقديم ندوة دينية بعنوان (مكانة الوالدين في الإسلام) تم خلالها بيان تعظيم مكانتهما، ولفت إلى أن برَّ الوالدين من أحب أعمال الخير، وهو من أهم ما يقربنا إلى الله تعالى وذلك لدورهما الكبيرفي حياة الأبناء والبنات، وتنشئة المجتمع، من خلال ما يقومون به من الرعاية وما يمارسونه من التربية والتعليم والتوجيه.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن الهدف من إقامة الرواق الأزهري؛ هو تعريف النشء بالمفاهيم الصحيحة الدين، وبناء الشخصية المصرية، وتشكيل الوعي للمشاركة في بناء وتنمية المجتمع وذلك من خلال إلقاء محاضرات بالتعاون مع أعضاء لجان الوعظ بالمنطقة الأزهرية والإدارات الفرعية للرواق الأزهري بالمحافظة.