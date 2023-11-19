وعد تشبه الزهرة بالمخمل الأحمر

خضعت الفنانة السعودية وعد لجلسة تصوير جديدة قبل احيائها حفلاتها الغنائية وشاركت متابعيها ببعض الصور عبر الانستجرام.

وبدت وعد بإطلالة أنوثية ناعمة لتستقبل فصل الشتاء وهي في غاية رونقها، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، ينتمى لصيحة ألوان شولدر، صمم من قماش المخمل المطرز بالترتر الأحمر، الفستان عكس قوامها الممشوق ووزنها المثالي، فيما انتعلت حذاء بكعب عال.

وتزينت ببعض المجوهرات الماسية لتزيد من فخامة إطلالتها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية للتناغم مع لون بشرتها الخمرية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

وعد

وعد أو حنان بكر يونس من مواليد 16 أغسطس 1971، مغنية و‌ممثلة سعودية.

حياتها

شاركت بطفولتها بالتمثيل في أول فيلم سينمائي سعودي «موعد مع المجهول» بعام 1981، بدأت في مسيرتها معتمدة على موهبتها الفنية وقدراتها الصوتية التي أشاد بها المتابعون والنقاد، فتمكّنت من إيصال رسالتها الفنية إلى جمهور الذي أحب صوتها حتى أصبحت واحدة من أبرز الفنانات في دول الخليج العربي تميّزت بإنجازات فنيّة عديدة، حيث قدّمت عدد من الأغاني بمختلف اللهجات العربية مثل المصرية واللبنانيّة والعراقية والخليجية والمغربية، ومن أبرز ألبوماتها "جنون" و"وجهة نظر" و"يا أحلاهم"، والتي صورت بعض أغانيها على طريقة الفيديو كليب ،كما اقتحمت مجال الأزياء والموضة حيث طرحت مجموعة من الأزياء تحمل اسم "وعد لاين”