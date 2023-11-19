رئيس جامعة عين شمس يشهد إطلاق دوري "طلاب من أجل مصر"

انطلقت اليوم الأحد فعاليات دوري "أبطال من أجل مصر" لكرة القدم الخماسية والتى تنظمها أسرة من أجل مصر المركزية مع اتحاد طلاب جامعة عين شمس.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، بحضور الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة.

جامعة عين شمس: تكوين هوية الطلاب عن طريق الأنشطة

وأكد رئيس جامعة عين شمس دور الجامعة في تكوين هوية الطلاب وتدعيم شخصيتهم عن طريق الأنشطة المختلفه التي تقدمها الجامعة كذلك الاحتكاك مع أعضاء هيئة التدريس وتقديم القدوة التي تسهم في بناء الشخصية الطلابية.

وقدم رئيس جامعة عين شمس الشكر للقيادة السابقة لجامعة عين شمس علي الدعم الكامل الذي قدموه للطلاب خلال فترة توليهم إدارة الجامعة والانجازات التي تمت من ملاعب وبنية تحتية وأنشطة طلابية وصلت للتكريمات الدولية .

وطالب رئيس جامعة عين شمس أبناءه الطلاب بالانطلاق والتعبير عن أنفسهم عن طريق ممارسه الرياضة والمنافسه الشريفه التي من شأنها ان تنمي مهارات التواصل بين الطلاب.

وأبدت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة سعادتها البالغة بالتواجد في هذا الحدث الرياضي وسط طلاب الجامعة بصفة عامة وطلاب أسرة طلاب من أجل مصر بصفة خاصة متمنية لهم موسم رياضي متميز.

وسدد الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس ضربة البداية للمباراة الافتتاحية.

ويقام دوري "أبطال من أجل مصر" في كرة القدم الخماسية على ملاعب كليات التجارة و الصيدلة والمدينة الجامعية طلبة.

ويستمر حتى ٣٠ نوفمبر و يشارك به ٢٥٦ فريق من طلاب مختلف كليات الجامعة بنظام خروج المغلوب ويتم منح الثلاث مراكز الأولى جوائر مالية و ميداليات.