ندوة لشباب الشرقية عن ضوابط بناء الأسرة وسبل الحفاظ عليها

قال الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية، سيتم تنظيم بعد غدا الثلاثاء، ندوة دينية بعنوان "الاصلاح الاسري.. ضوابط بناء الاسرة وسبل الحفاظ عليها"

ولفت إلى أنه سيتم عرض فاعليات الندوة عن طريق البث المباشر على صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الندوة سيحاضر فيها الشيخ الشيخ سعيد عبد الدايم من علماء الأزهر الشريف وعضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، وتقديم الدكتور أحمد البسطويسى مدير إدارة تنمية النشئ بالمديرية، وبإشراف باسم زكريا المشرف العام على أعمال لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.

وستضم الندوة عدد من العناصر، منها: أهمية ومكانة الأسرة في الإسلام، أسس وضوابط بناء الأسرة في الإسلام، من أسباب انهيار الأسرة المفاهيم المشوهة عن الزواج، المحافظ علي الأسرة مسئولية الاهل والمجتمع، أن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما.