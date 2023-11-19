رونالدو يقود تشكيل البرتغال المتوقع لمواجهة أيسلندا اليوم

يستعد منتخب البرتغالي بقيادة النجم كريستسانو رونالدو لمهمة جديدة مساء اليوم الأحد، وذلك حين يلتقي مع نظيره منتخب أيسلندا، ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات اليورو 2024.

تشكيل البرتغال المتوقع لمواجهة أيسلندا

حراسة المرمى: روي باتريسيو

خط الدفاع: روبن دياز، جونكالو إيناسيو، جواو كانسيلو، جواو ماريو

وسط الملعب: برونو فيرنانديز، أوتافيو، برناردو سيلفا

خط الهجوم: كريسيتانو رونالدو، جواو فيليكس، جونكالو راموس

موعد مباراة البرتغال وأيسلندا والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة البرتغال وأيسلندا مساء اليوم الأحد في تمام العاشرة إلا ربع مساء وتبث عبر بي إن سبورتس 1 إتش دي وبتعليق عصام الشوالي.

موقف البرتغال وأيسلندا في المجموعة العاشرة

ضمن منتخب البرتغال التواجد في ويورو 2024 في ألمانيا بجانب سلوفاكيا وفضل منتخب لوكسمبورج أن يحقق المفاجأة والصعود.

ويتواجد منتخب أيسلندا في المركز الرابع برصيد 10 نقاط وودع المنافسات بجانب البوسنة والهرسك وليشتنشتاين.

يتواجد البرتغال في صدارة المجموعة برصيد 27 نقطة ولم تفقد أي نقاط في التصفيات ويرغب أصدقاء كريستيانو رونالدو تحقيق الفوز اليوم من أجل الحصول على العلامة الكاملة.