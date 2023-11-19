نوة المكنسة تضرب محافظة الإسكندرية

تفقد اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحى الإسكندرية، تمركزات سيارات ومعدات شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، للتأكد من جاهزيتها، بمناطق ميدان فيكتور عمانويل وشارع النقل والهندسة وكوبرى فورد وكوبرى كيلوباترا وأمام كلية الفنون الجميلة وشارع الاقبال وموقع وردة العصافرة وموقع الشيراتون والمعمورة السياحى وشارع المستشارين وشارع 25، كما تفقد سير العمل بمحطات 6 و4 و2 المنتزه ومحطة المعمورة البلد.

وأشار "نافع" إلى أنه تم رفع حالة الاستعداد الكامل بشركة الصرف الصحى بالإسكندرية استعدادًا لسقوط أمطار طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بتمركز 187 سيارة ومعدة بمختلف المناطق للتعامل مع أى تجمع لمياه الأمطار فور حدوثه.

كانت ضربت نوة "المكنسة" محافظة الإسكندرية منذ الساعات الأولى من أمس، بأمطار متفاوتة الشدة ورياح شديدة تصل سرعتها إلى 80 كم فى الساعة، حيث شهدت محافظة الإسكندرية أمطارًا مستمرة من الساعة 12 مساءً تفاوتت شدتها من خفيفة إلى متوسطة على مختلف مناطق الإسكندرية، وكانت غزيرة على بعض مناطق وسط وغرب المدينة، ذلك تزامنًا مع بدء فصل الشتاء، وبدأت معه نوة المكنسة أولى نوات الشتاء التي تتعرض لها عروس البحر المتوسط، حيث تتعرض الإسكندرية لـ13 نوة طوال هذا الفصل.

وأضحت الأرصاد حالة الطقس في الإسكندرية، حيث يؤثر منخفض جوي عميق متمركز في البحر المتوسط على مناطق منها، بالإضافة إلى قدوم نوة المكنسة، مما يجعل الطقس متقلبًا وممطرًا ويميل إلى البرودة نسبيًا.

تنشط الرياح في الإسكندرية لتزيد من الإحساس ببرودة الطقس، كما تثير الرمال على مناطق متفرقة وتتكون السحب المنخفضة يصاحبها سقوط الأمطار تكون متفاوتة الشدة تصل إلى غزيرة على السواحل الشمالية تقل حدتها كلما تقدمت للداخل.

كان أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة، بجميع المدارس (الحكومية والخاصة) والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، ومنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5% وكذلك الموظفة التى ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 عامًا إجازة استثنائية.

وبدأت نوة المكنسة في إسكندرية، وهي أولى نوات فصل الشتاء، والمعروف أنها واحدة من أصعب النوات التي تأتي على المدينة وتستمر نوة المكنسة، في إسكندرية لمدة 4 أيام، وتتبعها رياح شمالية غربية، وتكون ممطرة بغزارة مع شدة رياح، يصاحبها ارتفاع أمواج وانخفاض كبير في درجات الحرارة، ويصاحبها هطول أمطار غزيرة، وتعد البداية الحقيقية لبداية موسم الشتاء الجديد.وتشتهر بالأمطار الغزيرة والرياح.

يأتي ذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا على سلامة المواطنين.