وزير الري يتابع موقف سير العمل والرؤية المستقبلية لمصلحة الميكانيكا والكهرباء

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، إجتماعاً لمتابعة سير العمل بمصلحة الميكانيكا و الكهرباء والرؤية المستقبلية لأعمال مصلحة الميكانيكا والكهرباء .

وإستعرض الدكتور سويلم خلال الإجتماع أبرز أعمال وأنشطة المصلحة ، وإجراءات تحسين كفاءة تشغيل محطات الرفع ، وتوفير المستلزمات وقطع الغيار اللازمة لصيانة وتأهيل المهمات الكهروميكانيكية لوحدات الطلمبات بمحطات الرفع ، وإجراءات تعظيم الإستفادة من الموارد البشرية المتاحة بالمصلحة من خلال التدريب التحويلى .

و وجه الدكتور سويلم بسرعة الإنتهاء خلال شهر من إعداد خطة و رؤية محددة لرفع كفاءة وتطوير الأداء بالمصلحة من خلال إعداد تقييم بناء على مؤشرات أداء محددة وأرصاد دقيقة لحالة المحطات على الطبيعة ، وإعداد حصر بإحتياجات المحطات التابعة للمصلحة سواء من حيث الاحتياجات الفنية (وحدات الرفع - صناديق التروس - قطع الغيار - .... ) ، أو الاحتياجات البشرية من العمالة الفنية اللازمة لتشغيل وصيانة المحطات لضمان الوفاء بالإحتياجات المائية المطلوبة ، و وضع أولويات لهذه الإحتياجات لتوفيرها من خلال خطة زمنية مرحلية على عدة سنوات تتضمن الميزانية المقترحة لتنفيذ الأعمال المطلوبة ، والتحسن المتوقع فى أداء محطات الرفع .

كما وجه سيادته بإعداد خطة للإحتياجات التدريبية لرفع كفاءة العاملين بالمصلحة تتماشى مع أعمال تطوير ورفع كفاءة المحطات ، مع زيادة الإعتماد على التدريب التحويلى لسد العجز فى العمالة .

كما وجه سيادته بإعداد خطة تنفيذية لزيادة الإعتماد على المكونات وقطع الغيار المصنعة محلياً لتنفيذ أعمال الإحلال والصيانة للمحطات وأعمال العمرات للوحدات بهدف تقليل الإستيراد وتوفير العملة الصعبة ، مع التوجيه بزيادة الإعتماد على الورش التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء فى تنفيذ أعمال صيانة المحطات ذاتيا .

كما استعرض سيادته نتائج الإجراءات التى سبق تنفيذها فى محطة الطابية بالإسكندرية والتى اشتملت على تأهيل وحدات الطلمبات وتوفير محركات جديدة وتزويد المحطة بماكينة تنظيف الأعشاب مما ساهم بشكل فعال فى رفع كفاءة الوحدات بالمحطة ، وما ترتب على ذلك من تحسن فى قدرات رفع المياه بالمحطة والخفض الناتج عن ذلك فى عدد ساعات التشغيل وإستهلاك الطاقة الكهربائية ، موجهاً بإتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض إستهلاك الكهرباء بالمحطات ، وإعداد حصر بالمحطات التي تحتاج لتنفيذ إجراءات فنية لخفض إستهلاك الطاقة بها من خلال رفع كفاءة الوحدات وتوفير ظروف التشغيل الملائمة ، وذلك ترشيداً للطاقة ولمراعاة البعد البيئي والعمل على تقليل الإنبعاثات المسببة للتغيرات المناخية ، خاصة أن إجمالي إستهلاك الطاقة الكهربائية للمحطات يصل إلى ٢٥٧١ جيجا وات ساعة يقابلها إنبعاثات قدرها حوالى ١ مليون طن من ثانى أكسيد الكربون .

الجدير بالذكر أن مصلحة الميكانيكا و الكهرباء تمثل ركيزة أساسية في أعمال رفع التصرفات المائية المطلوبة لخدمة شبكتي الري والصرف ، والوفاء بالاحتياجات المائية لكافة الإستخدامات ، حيث تتولي المصلحة إدارة و تشغيل عدد ٥٩٨ محطة طلمبات على مستوى الجمهورية عبارة عن ( ٤٣٩ محطة طلمبات لخدمة شبكة الري – ١٠٤ محطة طلمبات لخدمة شبكة الصرف – ٥٥ محطة طلمبات خلط لإعادة إستخدام المياه ) .

وزير الري خلال الاجتماع

وزير الري خلال الاجتماع