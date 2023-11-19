أسعار العملات الأجنبية صباح اليوم الأحد في البنوك المصرية

سعر العملات الاجنبية.. حالة من الاستقرار شهدتها أسعار العملات الاجنبية خلال مستهل التداولات الصباحية اليوم الأحد في البنوك المصرية والشركات المصرفية، وسجل الجنيه الإسترلينى للشراء نحو 38.1940، وللبيع نحو 38.3236، بينما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 30.8414 جنيه للشراء و30.9386 جنيه للبيع.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الدولار خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد في البنوك المصرية، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات المستجدة التي ينتظرها متابعوا الوفد واغلب الشعب المصري الذي يهتم بمعرفة اسعار العملات لاسيما الدولار، وجاء سعره على النحو الاتي:

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد في البنوك المصرية

العملات الأجنبية

الدولار

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 30.8414 جنيه للشراء و30.9386 جنيه للبيع.

يورو

33.4352 جنيه للشراء.

33.5529 جنيه للبيع.

جنيه إسترلينى

38.1940 جنيه للشراء.

38.3236 جنيه للبيع.

فرنك سويسرى

34.6611 جنيه للشراء.

34.7859 جنيه للبيع.

100 ين يابانى

20.3856 جنيه للشراء.

20.4539 جنيه للبيع.

ريال سعودى

8.2235 جنيه للشراء.

8.2498 جنيه للبيع.

دينار كويتى

99.9204 جنيه للشراء.

100.3391 جنيه للبيع.

درهم إماراتى

8.3961 جنيه للشراء.

8.4239 جنيه للبيع.

اليوان الصينى

4.2536 جنيه للشراء.

4.2682 جنيه للبيع.