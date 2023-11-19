إرتفاع أسعار الدواجن بأسواق البحيرة

شهدت بعض أسواق الطيور بقري ومدن محافظة البحيرة، صباح اليوم الأحد الموافق 19نوفمبر2023م، والتي شهدت إرتفاعا طفيفا في أسعار أسعار الدواجن البيضاء مابين جنيهان إلي ثلاثة جنيهات، حيث تراوحت مابين 69 إلي 72 جنيها للكيلو.

أما أسعار الأرانب مابين 62 إلي 68 جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعار الدواجن بلدي مزارع مابين 95 إلي100 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار الديوك الفلاحي مابين 114إلي 120جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار البط مولر مابين 86إلي 89جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البط البلدي (السوداني ) مابين 112 و120جنيه.

وبلغت أسعارصدور الدواجن بالعظم 124جنيها للكيلو، وأسعار الدبوس 146جنيها للكيلو، وهيكل كامل 62 جنيها للكيلو، وبلغت أسعار البانية 158جنيها للكيلو، وشاورما 157جنيها للكيلو، كبد صافي 95جنيها للكيلو .