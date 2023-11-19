اليوم.. عرض أولى حلقات مسلسل "زينهم"

تنطلق اليوم الأحد، عرض أولى حلقات مسلسل "زينهم" عبر قنوات "ON" في تمام الساعة الثامنة مساء، ويعاد عرضه مرتين في تمام الساعة الثانية صباحًا والثانية عشر ظهر اليوم التالي.

ويسجل "زينهم" البطولة المطلقة الأولى للنجم أحمد داود في الدراما التليفزيونية، ويعود به بعد غيابه العام الماضى إذ كانت آخر أعماله مسلسل مسلسل "suits بالعربى".

وكانت الشركة المنتجة قد طرحت البوسترات الفردية لكل أبطال العمل، وجاء في البوسترات الفردية كل من: أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، عماد رشاد، هناء الشوربجي، سلمى محمد على، محمد أبو داود، ياسر عزت، أسامة ابو العطا.

وتدور الأحداث حول الدكتور زينهم الطبيب الشرعي، الذي يحل القضايا بمعاونة فريقه.

"زينهم" بطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، يارا جبران، أحمد الرافعي، سلوى محمد علي، عماد رشاد، الفنان القدير محمد أبو داود، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الفنانين وضيوف الشرف.