وكيل فولكس فاجن يطرح موديلات 2024 من سيارات "جولف" و"تيجوان" و"تي روك"

طرحت الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، وكيل علامة فولكس فاجن في مصر، موديلات 2024 من سيارات العلامة الألمانية في السوق المحلية، وضمت القائمة الصادرة عن وكيل فولكس فاجن 3 طرازات هي “جولف، وتيجوان، وتي روك"، وتستعرض بوابة الوفد الإلكترونية في السطور التالية أسعار ومواصفات سيارات فولكس فاجن موديل 2024.

جولف

جولف موديل 2024

طرحت الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، وكيل علامة فولكس فاجن في مصر، موديل 2024 من السيارة "جولف".

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، وكيل علامة فولكس فاجن في مصر، فإن السيارة جولف موديل 2024 تتوافر بفئة واحدة من التجهيزات هي « Life».

ووفقاً للقائمة الصادرة عن وكيل فولكس فاجن، فإن فئة « Life» من السيارة تيجوان تقدم بسعر مليون و770 ألف جنيه فى السوق المصرية.

تأتي السيارة جولف موديل 2024 بطول 4258 مم، وعرض 1799 مم، وارتفاع 1492 مم، بينما تبلغ سعة الشنطة الخلفية 380 لتر.



تقدم «فولكس فاجن جولف» بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1400 سي سي “تيربو”، ينتج قوة 150 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر.

وطبقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن «فولكس فاجن»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 4.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وزودت «جولف» بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «وسائد هوائية – نظام فرامل مانع للانزلاق ABS – توزيع الكتروني للفرامل EBD – مساعد الفرامل الفجائية BA- نظام الثبات الإلكتروني ESP – نظام مراقبة الجر TCS – نظام إيموبليزر ضد السرقة – مساعد ركن – كاميرا خلفية – أنظمة المساعدة على التلال HA – وغيرها»

تي روك

تي روك موديل 2024

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، وكيل علامة فولكس فاجن في مصر، فإن السيارة تي روك موديل 2024 تتوافر بفئة واحدة من التجهيزات.

ووفقاً للقائمة الصادرة عن وكيل فولكس فاجن، فإن فئة « R-Line» من السيارة تي روك تقدم بسعر مليون و770 ألف جنيه فى السوق المصرية.



تعتمد السيارة فولكس فاجن تي روك على محرك رباعى الأسطوانات سعة 1400 سي سي “تيربو” ينتج قوة 150 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات.

ودعمت السيارة بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومن بينها «6 وسائد هوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع الكتروني للفرامل EBD – برنامج الثبات الإلكتروني ESP – نظام مرتقبة ضغط الإطارات TCS – فرامل يد كهربائية ESP – نظام مراقبة الجر TCS – أماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX – مانع سرقة العجلات – قفل تعليق العجلات الخلفية EDL».

وتقدم السيارة ببعض التجهيزات وعوامل المساعدة الأخرى، ومن أبرزها «وضع القيادة البيئية ECO – مثبت ومحدد سرعة – مساعد الفرامل الفجائية BA – أنظمة مراقبة الإطارات – أنظمة المساعدة عند صعود المرتفعات HA – نظام تنبية السائق – مساعد ركن – كاميرا خلفية».

وزودت «فولكس فاجن تي روك» بمجموعة من التجهيزات في المقصورة الداخلية، ومنها «زر تشغيل السيارة بدون مفتاح – فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – إضاءة داخلية – تكييف ثنائي المناطق مزودة بفتحات تهوية للمقاعد الخلفية – إمكانية طي المقاعد الخلفية – مسند يد خلفي – لوحة عدادات رقمية – تحكم في ناقل الحركة عن طريق عجلة القيادة – قفل مركزي – مرآة داخلية بخاصية التعتيم الذاتي – عجلة القيادة متعددة الوظائف – فتحة سقف بانوراما».



ودعمت «فولكس فاجن تي روك» بالعديد من التجهيزات والكماليات في الشكل الخارجي، ومنها «مصابيح أمامية وخلفية led – إضاءة نهارية led – حساسات للمصابيح الأمامية – حساسات مطر للمساحات الأمامية – مرايات جانبية كهربائية مزودة بإشارات – زجاج معتم».

وتحتوى على نظام ترفيهي مكون من “بلوتوث – التحكم في الراديو من عجلة القيادة – شاشة وسائط 8 بوصة – إمكانية الاتصال عبر الهواتف المحمولة من خلال التطبيقات الذكية “أندرويد أوتو، وأبل كار بلاي” – 6 مكبرات صوتية – مدخل Type-C، وغيرها».

تيجوان

تيجوان موديل 2024

وفقاً للقائمة السعرية الصادرة عن الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، وكيل علامة فولكس فاجن في مصر، فإن السيارة تيجوان موديل 2024 تتوافر بفئة واحدة من التجهيزات هي « R-Line».

بحسب القائمة الصادرة عن وكيل فولكس فاجن، فإن فئة « R-Line» من السيارة تيجوان تقدم بسعر 2 مليون و200 ألف جنيه فى السوق المصرية.



تعتمد «تيجوان» موديل 2024 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1400 سي سي “تيربو” ينتج قوة 150 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات.

وطبقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن «فولكس فاجن»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وزودت «تيجوان» بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «6 وسائد هوائية- فرامل مانع للانغلاق ABS- توزيع إلكتروني للفرامل EBD- نظام الثبات الإلكتروني ESP- نظام مراقبة الجر TCS- فرامل يدوية كهربائية EPB- نظام إيموبليزر ضد السرقة- أماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX- أنظمة المساعدة على التلال HA- مساعد ركن- كاميرا خلفية- مساعد الفرامل الفجائية BA- مثبت ومحدد سرعة- أنظمة مراقبة الإطارات- حساسات ركن خلفية- نظام تنبيه السائق».

ودعمت السيارة ببعض الكماليات فى المقصورة الداخلية، من أبرزها «زر تشغيل/ إيقاف السيارة بدون مفتاح- فتح وغلق السيارة دون مفتاح- فتح وغلق الشنطة الخلفية كهربائيًّا- تكييف ثلاثى المناطق مزود بمخارج للمقاعد الخلفية- سخانات بالمقاعد الأمامية- مقعد السائق كهربائي مزود بخاصية الذاكرة- إمكانية طي المقاعد الخلفية- مسند يد خلفي- لوحة عدادات رقمية- مرآة داخلية بخاصية التعتيم الذاتى- عجلة القيادة متعددة المهام- فتحة سقف بانوراما».



وتحتوي على نظام ترفيهي مكون من «شاشة وسائط 8 بوصة- إمكانية الاتصال عبر التطبيقات الذكية للهواتف المحمولة أندرويد أوتو وآبل كار بلاي- بلوتوث- التحكم فى الراديو عبر عجلة القيادة، وغيرها».

وزودت طرازات «تيجوان» بمجموعة من التجهيزات فى الشكل الخارجي، ومنها «مصابيح أمامية وخلفية led- إضاءة نهارية LED- حساسات مصابيح أمامية- حساسات مطر للمساحات الأمامية- مرايات جانبية كهربائية- زجاج معتم».