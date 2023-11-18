بالصور.. انطلاق اجتماع الاتحادات النوعية العربية المتخصصة الـ58 في القاهرة

انطلق اليوم السبت الاجتماع الدوري الثامن والخمسين للاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة فى نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالقاهرة بحضور السفير محمدى أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية، الدكتور سرور الجرمان ممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية، المستشار أحمد سالم سودين رئيس الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري، المهندس محمد سالم رئيس مجلس ادارة مجموعة سالم الزراعية، السفير حسن بدر العقاب الأمين العام للاتحاد العربي للتضامن الأجتماعي، السفير جابر العنزي رئيس الاتحاد العربي للتضامن الأجتماعي، السفيرة هبة فؤاد عضو اتحاد المستثمرات العرب، الدكتور سامح شكري الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية، الدكتور ضياء حلمي الفقي الاتحاد العربي للتدريب ، والدكتورة مسعودة بوغديري عضو اتحاد المستثمرات العرب، الدكتور محمد علي اتحاد الأكاديمين العرب ومنظمة الأمم المتحدة، الدكتور محمود الصروي رئيس لجنة الشباب بالاتحاد الاحصائين، اضافة الي عدد من ممثلي منظمات الاتحادات العربية، ورؤساء الاتحادات العربية النوعية المتخصصة.

الاتحادات العربية المتخصصة لها دور هام لتحقيق التكامل الاقتصادى العربى

وفي هذا السياق أكد السفير محمدى أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية ، أن الشعب الفلسطيني الشقيق يتعرض لظلم وطغيان من القوة الصهيونية الباطشة ، وحصار ظالم غير إنسانى ، بالإضافة إلى محاولات إسرائيل لتهويد قطاع غزة و تكريس فصله عن فلسطين ، مضيفا خلال كلمته أمام الاجتماع ٥٨ للاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة فى نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الذى عقد بالقاهرة ، أن قطاع غزة يشهد مجازر جماعية أشبه ما تكون إبادة جماعية بجميع أنواع الأسلحه المحرمة دوليا ضد شعب يتعرض للقتل المستهدف ،والتدمير الممنهج، والترحيل القصري، وقطع المياه، والكهرباء، والوقود، والغذاء، والدواء، وتدمير المنازل على قاطنيها، وتدمير البنية التحتية، والمستشفيات، والمساجد، والكنائس، والمدارس والجامعات، والمصانع، والمنشأت الاقتصادية.

من جانبه نقل الدكتور سرور الجرمان ممثل أمين عام جامعة الدول العربية فى الاجتماع ، تحية وتقدير الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد احمد أبو الغيط للاجتماع متمنيا له دوام التوفيق والنجاح لتعزيز العمل العربى المشترك ، كما نقل التحية والتضامن من السفير على بن إبراهيم المالكى مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية للقطاع الاقتصادى بكافة الاتحادات العربية النوعية المتخصصة مؤكدا على دعم العمل العربى المشترك و المنظمات العربية التى تعمل تحت نطاق الجامعة العربية.



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