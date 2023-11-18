فريق مدرسة الرافعي بطنطا يتأهل لدور الـ8 في مسابقة العباقرة

فاز فريق العباقرة لمدرسة الرافعي الرسمية للغات التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، وتأهل لدور الـ8 في مسابقة العباقرة تحت قيادة ومؤسسة الفريق ومسئولة التدريب دعاء شوقي ، ورعاية توفيق الحلوجي وكيل المدرسة، وعلا عز مديرة الرافعي الرسمية للغات، وذلك بعد حصوله على 185 نقطة، مقابل 40 نقطة لفريق مدرسة مدرسة راهبات الأرمن الكاثوليك التابعة لإدارة مصر الجديدة التعليمية ـ محافظة القاهرة، بالموسم الثالث من برنامج "العباقرة" مع الروائي عصام يوسف على شاشة "القاهرة والناس".

ضم فريق العباقرة لمدرسة الرافعي الرسمية للغات بطنطا، كيرلس فيكتور، مروان طوسون، يحيى هشام، يوسف الفوال، ياسمين مازن، مريم حجازي، منة حسن، آية النحال.

وبذلك يكون الفريق تأهل لدور الـ8 في مسابقة برنامج "العباقرة" حيث تدور فكرة البرنامج “ في إطار مسابقة تشويقية، بحيث تتحول كل إجابة صحيحة على أسئلة المسابقة إلى مبالغ مالية في "خزنة البنك الأهلي المصري"، التي خصصها بنك أهل مصر، لدعم أبطال مصر الرياضيين، انطلاقـًا من مبدأ المسؤولية الاجتماعية.