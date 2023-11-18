كرواتيا يفوز على لاتفيا ويوسع الفارق مع ويلز بتصفيات أمم أوروبا

نجح منتخب كرواتيا الأول في تحقيق الانتصار بهدفين دون مقابل على نظيره منتخب لاتفيا، في المواجهة التي جمعت بين المنتخبين على ملعب ستاد كونتو، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات المجموعة الرابعة بتصفيات أمم أوروبا 2024.

كرواتيا يفوز على لاتفيا ويوسع الفارق مع ويلز

سجل اهداف منتخب كرواتيا اليوم كل من لوفرو ماير في الدقيقة 7، وأضاف اللاعب كراماريتش الهدف الثاني للمنتخب الكرواتي في الدقيقة 16، محققًا الانتصار الرابع في تصفيات اليورو.

بينما تذوق منتخب لاتفيا الهزيمة السابعة في سباق التصفيات ليتوقف رصيده عن 3 نقاط من انتصار وحيد في المركز الخامس بالمجموعة التي حسم منتخب تركيا تأهله منها بشكل رسمي.

ياتي منتخب كرواتيا في المركز الثاني بالمجموعة برصيد 13 نقطة، ويوسع الفارق بينه وبين المنتخب الويلزي الذي يمتلك 11 نقطة عقب التعادل مع أرمينيا في الجولة الماضية.

مواجهة منتخب كرواتيا المقبلة ستكون أمام أرمينيا يوم الثلاثاء المقبل في العاشرة إلا ربع مساءً، وتضم المجموعة الرابعة من تصفيات اليورو كل من منتخبات تركيا وكرواتيا وويلز وأرمينيا ولاتفيا.