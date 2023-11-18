"خيرنا بينا" .. داعية تطالب كل المسلم بالرجوع إلى الله والتوبة النصوح.. فيديو

قالت الدكتورة نيفين مختار، الداعية الإسلامية، إن كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابين، وهذا يعني أن المسلم عليه أن يرجع إلى الله ويتوب إليه الله توبة نصوحة، ويخرج الصدقات، وعند عدم وجود أموال لإخراج الصدقة، فعليه أن يشكر الله على نعمه.

ولفتت "مختار"، خلال حوارها مع الإعلامية آلاء عبد العزيز، ببرنامج "خيرنا بينا"، المذاع على فضائية "ten"، إلى أن الصدقة ليست على الأغنياء فقط، ولكنها على الفقراء أيضا، مشيرة إلى أن الكلمة الطيبة صدقة، والتبسم في وجه أخيك صدقة، متسائلة: "لماذا البعض لا يبتسم في وجه الآخر".

وأضافت أن بعض الدعاة لا يبتسمون عند الدعوة، وكأن من يبتسم سيخرج عن مفهوم الدعوة، معقبة: "بلاش تقعير الكلام، بلاش الكلام يكون مزوق ومنمق طوال الوقت، ايه المانع من الحديث مع الناس بالكل".