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السبت 18 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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"خيرنا بينا" .. داعية تطالب كل المسلم بالرجوع إلى الله والتوبة النصوح.. فيديو

الدكتورة نيفين مختار
الدكتورة نيفين مختار الداعية الإسلامية

قالت الدكتورة نيفين مختار، الداعية الإسلامية، إن كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابين، وهذا يعني أن المسلم عليه أن يرجع إلى الله ويتوب إليه الله توبة نصوحة، ويخرج الصدقات، وعند عدم وجود أموال لإخراج الصدقة، فعليه أن يشكر الله على نعمه.

ولفتت "مختار"، خلال حوارها مع الإعلامية آلاء عبد العزيز، ببرنامج "خيرنا بينا"، المذاع على فضائية "ten"، إلى أن الصدقة ليست على الأغنياء  فقط، ولكنها على الفقراء أيضا، مشيرة إلى أن الكلمة الطيبة صدقة، والتبسم في وجه أخيك صدقة، متسائلة: "لماذا البعض لا يبتسم في وجه الآخر".

وأضافت أن بعض الدعاة لا يبتسمون عند الدعوة، وكأن من يبتسم سيخرج عن مفهوم الدعوة، معقبة: "بلاش تقعير الكلام، بلاش الكلام يكون مزوق ومنمق طوال الوقت، ايه المانع من الحديث مع الناس بالكل".

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