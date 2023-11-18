بالفيديو ..الكوربيه ترصد قيم التوزيعات النقدية على المستثمرين خلال عام 2023

تناولت حلقة اليوم "الكوربيه مع د.صلاح عبدالله" المذاعة على قناة الوفد العديد من الأخبار الهامة، والملفات الساخنة، والكواليس المثيرة.

تناولت الحلقة حوارا مطولا مع عماد نصر نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة أمان لتداول الأوراق المالية ، ويتضمن الحوار العديد من النقاط المهمة المتعلقة بعدد من الملفات المهمة، وتركيزه على نشاط البورصة المرتبط بخفض قيمة الجنيه.

كما يتضمن البرنامج اخبارا مهمة ... الرقابة المالية تستعرض إجراءات تداول شهادات "سوق الكربون" مع 35 شركة...حيث عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد لقائها الثاني مع كافة الأطراف المشاركة بسوق الكربون الطوعي، وبحضور ٧٢ مشارك يمثلون 35 شركة لتسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون حيث قامت الهيئة بعقد اجتماع مع ممثلي نحو 35 شركة من الكيانات الاقتصادية العاملة بمختلف الأنشطة الإنتاجية ذات الصلة بسوق الكربون الطوعي خلال شهر أكتوبر الماضي

حضر اللقاء احمد الشيخ رئيس البورصة المصرية وعدد من قيادات كل من الهيئة والبورصة وممثلي كل من وزارة البيئة وشركة التسوية وطرفي السوق من جانب العرض وجانب الطلب

تم خلال اللقاء عرض عدد من العروض التقديمية منها عروض توضح إجراءات التسجيل بالسوق وإجراءات التداول الخاصة بشهادات الكربون وإجراءات تعويض الانبعاثات

كما تم استعراض الموقع الالكتروني والذي يتضمن عرض للمشروعات التي سيتم إتاحة شهادتها للتداول من خلال البورصة المصرية وعرض مواصفات المشروعات والبيانات الخاصة

تتضمن الحلقة ايضا .... 45 مليار جنيه قيمة التوزيعات النقدية لشركات البورصة على المستثمرين...حيث كشفت بيانات البورصة عن إجمالي قيمة التوزيعات النقدية للشركات المقيدة بالبورصة خلال الفترة من 1/1/2023 إلى 31/10/2023 ، حيث بلغ قيمة ما تم توزيعه على المستثمرين والمساهمين بهذه الشركات 45.049 مليار جنيه، مقابل 36.3 مليار جنيه بنفس الفترة خلال عام2022، وذلك بزيادة نسبتها 24%.

تصدر قطاع الموارد الأساسية قيمة التوزيعات بنحو13.6 مليار جنيه، لعدد 7 شركات بالقطاع، مقابل 10 مليار جنيه في عام2022، وجاء قطاع البنوك في الترتيب الثاني بتوزيعات5.1 مليار جنيه، بعدد 5 شركات بالقطاع، مقابل 6.4 مليار جنيه، وفي المركز الثالث كان من نصيب الأغذية والمشروبات وعدد شركاته 8 شركات بقيمة توزيع 10 مليار جنيه، مقابل 4.9 مليار جنيه، بنفس الفترة العام الماضي2022.

كما حل قطاع التوزيع الخدمات المالية غير المصرفية بالمركز الرابع، مسجلا 5.2 مليار جنيه، مقابل في العام السابق عليه 2.4 مليار جنيه في عام 2022، وكان المركز الخامس من نصيب الاتصالات واعلام تكنولوجيا، بقيمة توزيع 3.1 مليار جنيه، وعدد 4شركات، مقابل 2.3 مليار جنيه، وخدمات النقل والشحن محتلا المركز الخامس بقيمة توزيعات 1.8 مليار جنيه بعدد 3 شركات، مقابل 1.4 مليار جنيه خلال العام السابق عليه2022.

كما أحتل قطاع العقارات المركز السادس بقيمة توزيعات 1.2 مليار جنيه، مقابل 840 مليون جنيه في عام2022....ويسعي أحمد الشيخ رئيس البورصة إلي العمل على تطوير السوق والارتقاء بالعاملين به.

وتتضمن الحلقة " أيضا " " " اي فاينانس" تخطط للاستحواذ على شركة مدفوعات رقمية لتعزيز حصتها السوقية.... تخطط شركة اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية خلال الفترة القادمة لخطة استثمارية مستقبلية طموحة وهادفة ..تتمثل هذه الاستراتيجية في الاستحواذ على حصة في شركة مدفوعات واعدة بهدف الحصول على حصة سوقية من سوق المدفوعات غير الحكومية تتناسب وحجم وقيمة الشركة.

قال إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة أن الشركة تستهدف عدد من الاستحواذات الاخرى، لكن لا تزال تحت الدراسة.

أضاف "سرحان" أن سوق المدفوعات غير الحكومية يشهد نموا كبيرا، حيث يتوقع وصوله قريبا إلي تريليون جنيه، لذا تسعى الشركة التواجد بقوة، وبهذا الشكل تسعى الشركة لتعزيز ريادتها في سوق المدفوعات، وتحقيق قيمة مضافة في سوق المدفوعات الحكومية، كونها الشركة المسئولة حصريا عن ميكنة وإدارة كافة المدفوعات والمتحصلات الحكومية فى مصر.

كما اشار" ابراهيم" أن الشركة حصلت على ترخيص بدء العمل فى المملكة العربية السعودية وتستعد الشركة لبدء الخطة الاستثمارية في المملكة خلال شهر بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة وشركاته، ومتوقع ان يساعد ذلك ليس فقط في بدء العمل بالسعودية ولكن العديد من أسواق المنطقة.

عززت الشركة من ادائها القوي لتعبر ارباحها للمرة الأولي حاجز مليار جنيه لتسجل 1.150 مليار جنيه تقريبا خلال 9 أشهر وهو أكثر مما توقعه محللي بنوك الاستثمار للعام بأكمله، مع الحفاظ على هوامش ربحية مرتفعة بصورة مستدامة.

كما يتضمن البرنامج ... "" " إيجل للاستشارات المالية" تجهز لطرح 3 شركات بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة...حيث تتفاوض شركة إيجل للاستشارات المالية مع عدد من الشركات العاملة في السوق تمهيدا لقيدها وطرح بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

قال الدكتور ياسر عمارة رئيس مجلس الإدارة أن الشركة تتفاوض مع 3 شركات لتجهيزها، ماليا، وإداريا، وفنيا، وفقا لهيكلة كاملة، تمهيدا لعملية إدراجها بسوق الأسهم.

أضاف "عمارة" في تصريحات خاصة لـ "الوفد" أن إجمالي رؤوس الشركات المزمع طرحها يصل إلى 48 مليون جنيه، وتعمل هذه الشركات في قطاعات مختلفة، سواء في قطاع تكنولوجيا المعلومات، أو تجارة الزيوت، أو في مجال صناعة الكرتون.

أشار إلى أن النشاط الذي شهدته البورصة مؤخرا، ومعها حركة النشاط الملموسة في قيم تداولات سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في الاتجاه إلى طرح هذه الشركات، والاستفادة من حالة الأقبال من المستثمرين على التداول في البورصة، للتحوط ضد التضخم، والحفاظ على قيمة مدخراتهم.

كما توقع أن يتم طرح هذه الشركات خلال الربع الأول من العام القادم2024، خاصة أنه يوجد العديد من الشركات التي تسعى الشركة إلى تجهيزها أيضا خلال العام القادم.

قامت شركة "إيجل" خلال العام2023 بإجراء عمليات هيكلة، وإجراء قيمة عادلة للشركات المقيدة، والمتعاملة بسوق الأوراق المالية، وكذلك الشركات غير المقيدة، ووصل عددها إلى 10 شركات، إذ تسعى الشركة لتجهيز المزيد من الشركات.

كما تتضمن الحلقة توقعات السوق ..حيث تتوقع حنان رمسيس خبير أسواق المال أن تواصل مؤشرات البورصة موجه صعودها، مستهدفة في ذلك مستويات جديدة، وتاريخية.

كما تتوقع أن يستهدف مؤشر البورصة الرئيسي إيجي أكس30 مستوي تاريخي عند مستوى 25000 نقطة، بدعم المشتريات، وذلك حال أيضا تجاوز المؤشر لمنطقة المقاومة المحددة عند منطقة 24500 نقطة، فيما تتوقع أن تكون مناطق الدعم عند مستوى23400 نقطة.