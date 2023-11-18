أصدقائي الموتى شكرًا.. الكتاب يكشف لنا تفاصيل مسلسل "زينهم"

يستعد صناع عمل مسلسل "زينهم"، لعرض العمل غدًا، والمسلسل مقتبس من كتاب للكاتب الدكتور محمد جاب الله، وهو "أصدقائي الموتى شكرًا"، ومن خلال تفاصيل الكتاب يمكننا معرفة ملامح الأحداث المختبئة داخل الحلقات، والتي سنكتشفها على مدار شهر.

القصة تبدأ من المستشفى التي يعمل بها الدكتور مصطفى، كطبيب طوارىء، عندما حضرت له سيدة عجوز تعاني من آلام في الصدر، فقام الدكتور مصطفى بعمل كافة الإجراءات التشخيصية وتوصل إلى أنها تعاني من إنسان في الشرايين الرئوية، واستغرقت الحالة وقت طويل في تشخيصها بسبب إزدحام المستشفى الشديد وتأخر التحاليل والأشعات ورسم القلب، هذا بالإضافة لخلاف حدث بين أطباء الباطنة وأطباء الأمراض الصدرية، حول على من تقع مسؤولية علاج السيدة العجوز، وخلال هذا الوقت لم تستطع المسكنات من تخفيف معاناة السيدة التي صرخت من الألم، فنقلوها لغرفة العناية المركزة لكنها كانت قد فارقت الحياة.

شعر الدكتور مصطفى بتأنيب الضمير، على الرغم من عدم تقصيره، وأصبح يراها في أحلامه وهي تدعي عليهم قائلة: "منكم لله".

هذا الأمر الذي جعله يعتقد أنه لو ترك الطب العلاجي سيكفر عن ذنبه حتى لا يكون مسؤول عن أرواح أشخاص مرة أخرى، وظن أن التعامل مع الموتى سيكون أقل وطأة، ولذلك أصبح الدكتور "طبيب شرعي".

وتتوالى الأحداث خلال سطور الكتال، لكن هل سيعيش الدكتور مصطفى مرتاح الضمير بعد هذا القرار، وهل ستتوقف أحلامه بالسيدة العجوز؟

أم أن للموتى حكايات مختبئة داخل الحلقات وسنكتشفها على مدار 30 يوم.

مسلسل "زينهم" بطولة أحمد داوود، كريم قاسم، يارا جبران، سلمى أبو ضيف، والعمل من إخراج يحيى إسماعيل، وتأليف محمد سليمان عبد المالك.

مؤلف كتاب "أصدقائي الموتى شكرًا"، هو الدكتور محمد جاب الله، استشاري الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية.