منتخب ألمانيا يواجه تركيا وديًا اليوم.. الموعد والقناة الناقلة

يستعد منتخب ألمانيا لمواجهة قوية مساء اليوم السبت، وذلك عندما يستضيف نظيره منتخب تركيا في المباراة الودية التى تجمعهما خلال فترة التوقف الدولية ضمن استعدادات المنتخبين للفترة المقبلة، والتي يحتضنها ملعب استاد أولمبياستاديون برلين في ألمانيا.

موعد مباراة ألمانيا وتركيا الودية والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة ألمانيا وتركيا الودية فى تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساء اليوم، بتوقيت القاهرة.

أما القنوات الناقلة لمباراة المانيا وتركيا اليوم فستكون عبر قناة بي ان سبورت 3 اتش دي بتعليق حسن العيدروس.

قائمة منتخب ألمانيا لمواجهة تركيا الودية

حراسة المرمى: مارك تير شتيجن (برشلونة)، أوليفر باومان (هوفنهايم)، كيفين تراب (آينتراخت فرانكفورت)، يانيس بلاسفيتش (لايبزيج)

خط الدفاع: روبن جوسنس (يونيون برلين)، بنجامين هينريش (لايبزيج)، ماتس هوميلز (بوروسيا دورتموند)، أنطونيو روديجر (ريال مدريد)، نيكلاس سوله (بوروسيا دورتموند)، جوناثان تاه (باير ليفركوزن)، مالك تياو (ميلان).

خط الوسط: روبرت أندريتش (باير ليفركوزن)، جوليان براندت (بوروسيا دورتموند)، كريس فوريتش (فيردر بريمن)، ليون جوريتسكا (بايرن ميونخ)، باسكال جروس (برايتون)، إيلكاي جوندوجان (برشلونة)، كاي هافيرتز (آرسنال)، يوناس هوفمان (باير ليفركوزن)، جوشوا كيميش (بايرن ميونخ)، فيليكس نميكا (بوروسيا دورتموند)، ليروي ساني (بايرن ميونخ)، فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن).

خط الهجوم: مارفين دوكش (فيردر بريمن)، نيكلاس فيلكروج (بوروسيا دورتموند)، سيرجي جنابري (بايرن ميونخ)، توماس مولر (بايرن ميونخ).