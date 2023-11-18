صحة سوهاج تشارك في فعاليات المؤتمر السنوي لمسئولي البرنامج الوطني لمرض نقص المناعة المكتسبة

بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة و السكان و حضور الدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الرعاية العلاجية بوزارة الصحة والدكتورة هبة السيد مدير البرنامج الوطني لمكافحة مرض نقص المناعة المكتسبة و كافة وكلاء وزارة الصحة بالمحافظات و في إطار جهود القيادة السياسية وسعيها الدؤوب بهدف خلق مجتمع خالي تماما من الوصم و التمييز و التعايش مع المرض.

وذلك في إطار الجمهورية الجديدة التي يحققها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

حيث شارك الدكتور أحمد ابو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج ترافقه الدكتورة مريم منير مسئول البرنامج الوطني لمكافحة مرض نقص المناعة المكتسبة بمديرية الصحة بسوهاج بفعاليات جلسات الإجتماعات التي تعقدها وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وذلك بهدف متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة مرض نقص المناعة المكتسبة .

وأشار الدكتور أحمد ابو هاشم ان مديرية الصحة بسوهاج شاركت بالفعاليات وعرض التوصيات وآليات التنفيذ لمكافحة المرض وذلك للوصول الى مجتمع خالي من الوصم والتمييز عن طريق الرفض الكامل لتهميش المتعايشين مع المرض وعزلهم مجتمعيا لافتاً إلى أن العالم يستهدف القضاء على مرض نقص المناعه المكتسبة بحلول عام 2030 .

لافتاً أيضاً ان مصر من أولي الدول التي اهتمت بهذا الشأن .

كما أوصى المشاركون بالتضامن الكامل لدعم حقوق المتعايشين مع فيروس نقص المناعه المكتسبة كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان والتأكيد ايضا على حق المتعايش في الرعاية الصحية والإجتماعية والدعم وإتاحة الخدمات دون وصم او تمييز وحتمية تكاتف جميع القطاعات المعنية بالقضية للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمتعايشين.