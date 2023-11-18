نائب رئيس جامعة كفرالشيخ يشارك في الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث

شارك نائب رئيس جامعة كفرالشيخ للدراسات العليا والبحوث الدكتور إسماعيل القن في الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث برئاسةالدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات ، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، و الدكتور وليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وعدد من السادة رؤساء الجامعات، و أعضاء المجلس من نواب رؤساء الجامعات لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.

ناقش المجلس عددًا من الموضوعات الهامة، منها التحديات التي تواجه البحث العلمي والنشر بالجامعات المصرية، وذلك في ضوء العرض المقدم من الدكتور ياسر رفعت، والذي شمل “المؤشرات، التخطيط، التحديات”، وفي هذا الصدد أوصى المجلس بتشكيل لجنة لدراسة هذا الموضوع، وإعداد تقرير يعرض في الجلسة القادمة.

كما ناقش المجلس عددًا من الموضوعات المهمة منها: اعتماد قواعد تسجيل الدراسات العليا وعدد رسائل الإشراف بالجامعات المصرية،الإحاطة بالأبحاث الخاصة بالتحول للأخضر والتنمية المستدامة التي تم رفعها من خلال الجامعات على المنصة المختصة، اعتماد آليات تطوير منظومة دراسة الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية.