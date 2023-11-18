عرض مسلسل "زينهم" بطولة أحمد داود غدًا

يستعد الفنان أحمد داوود وفريق عمل مسلسل “زينهم”، لعرض أولى حلقات المسلسل، غدًا الأحد في تمام الساعة 8 مساء، على قناة on.

وتدور أحداث العمل فى إطار تشويقى لايت حول "زينهم" الذى يعمل طبيبا شرعيا في المشرحة، واستعراض مواقفه مع جثث الموتى، مع إخفاء عمله عن عائلته، وذلك حسب ما جاء في البرومو التشويقي للعمل.

ويشارك أحمد داود، البطولة كل من: سلمى أبو ضيف، سلوى محمد علي، كريم قاسم، يارا جبران، عماد رشاد، محمد أبو داوود، هناء الشوربجي، وغيرهم من الفنانين وضيوف الشرف، والمسلسل مأخوذ عن كتاب "أصدقائى الموتى شكرا"، للدكتور محمد جاب الله، وقام بالتأليف محمد سليمان عبد المالك، وشارك في الكتابة محمد فتحي عبد المقصود، عمرو مؤمن، عمر مدحت الشحات، وهو من إخراج يحيى إسماعيل.

يشار إلى أن أحمد داود قدم آخر أدواره في الدراما التليفزيونية بمسلسل "سوتس بالعربى" من إنتاج طارق الجناينى، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وشارك في بطولة المسلسل كل من آسر ياسين، صبا مبارك، محمد شاهين، ريم مصطفى، تارا عماد، وآخرون، إخراج عصام عبد الحميد .