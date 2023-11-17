ثقافة القوصية تناقش "مظاهر الاحتفال بأعياد الطفولة" فى محاضرة تثقيفية

تعقد الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني باقة من الفاعليات الثقافية والفنية بإقليم وسط الصعيد الثقافى من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى

حيث عقد بيت ثقافة القوصية برئاسة ياسر ماهر محاضرة تثقيفية بعنوان " مظاهر الاحتفال بأعياد الطفولة" بمقر مدرسة جاد الرب الابتدائية بالقوصية برئاسة دعاء الخطيب

حاضرها عبد الغنى مسعود موجه بالتربية والتعليم سابقاً والذي تحدث عن أهم مظاهر الاحتفال بأعياد الطفولة موجهاً بأن أطفال هذا العالم كثير من الحقوق التي يحرمون منها كل يوم منوهاً عن اهمية بناء عالم يكون كل طفل فيه في المدرسة يتعلم ويحقق كل إمكاناته وفي مأمن من مختلف أشكال الأذى

بينما وجه بأهمية المشاركة في الاحتفال بأعياد الطفولة حتى لو بالمنزل وتزيين غرفة الطفل وإقامة بعض مظاهر الاحتفال بينما تعقد العديد من المؤسسات المجتمع بعض مظاهر الاحتفال بأعياد الطفولة

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات