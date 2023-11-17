"التأهيل التربوى للأبناء" محاضرة تثقيفية بمكتبة المنفلوطي العامة

في إطار سعى الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني علي تقديم العديد من الفاعليات الثقافية والفنية بإقليم وسط الصعيد الثقافي من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى

حيث نظمت مكتبة المنفلوطي العامة برئاسة محمود عبد العزيز مكرم الله محاضرة تثقيفية بعنوان " التأهيل التربوى للأبناء " بمقر مدرسة شهداء الثورة الابتدائية بمنفلوط

حاضررتها عواطف رمضان والتى قدمت شرح مفصل عن الأصل في التربية والالتزام والتعليم وكيفية تأهيل وتدريب الكوادر البشرية وإخراج كل طاقات الابداع من المعلمين والمعلمات وتأهيل الطلاب للعملية التعليمية وأهمية ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز هوية المجتمع وتشكيل الوجدان الاجتماعى للطلاب

بينما وجهت رسالة للام فهى الزوجة والابنة والام وهي أساس بناء المجتمع والداعم الاول للأسرة واهم عضو فى تربية جيل من الأبناء متمسك بهويته الثقافية ويفخر بها

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات