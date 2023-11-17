ورشة فنية للأطفال بثقافة جمال عبدالناصر ببني مر بأسيوط

تنفيذاً لتوجيهات نيفين الكيلاني وزير الثقافة تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية وذلك بإقليم وسط الصعيد الثقافى من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة الاستاذ ضياء مكاوي

نظم قصر ثقافة جمال عبد الناصر ببني مر، تحت إشراف أحمد حمزة، ورشة فنية للأطفال في يوم الأحد الماضي. حظى الحدث بتواجد مجموعة من الأطفال المتحمسين الذين تراوحت أعمارهم بين 5 و 12 عامًا.

تولت الفنانة الموهوبة ولاء فرحات تنفيذ ورشة العمل وتقديم الإرشادات اللازمة للأطفال. تم تجهيز ألواح فنية وألوان مائية وفراشي وفرش فنية متنوعة لكل طفل للمساعدة في تنفيذ الأعمال الفنية.

شارك الأطفال بحماس كبير في الورشة، استخدموا خيالهم الإبداعي ومهاراتهم الفنية الناشئة لإنشاء لوحات فنية رائعة. قدمت ولاء فرحات توجيهات ونصائح للأطفال لتطوير مهاراتهم الفنية وتعزيز ثقتهم بأنفسهم. تحدثت عن تقنيات الرسم، استخدام الألوان وإظهار العاطفة والتعبير من خلال الأعمال الفنية.

تأكدت الفنانة ولاء فرحات من أن كل طفل يتلقى المساعدة والاهتمام اللازم لتنفيذ رؤيته الفنية الخاصة. تعمل الورشة الفنية على تعزيز الإبداع وتطوير المهارات الفنية للأطفال، كما توفر بيئة تعلمية محفزة وممتعة للأطفال للتعبير عن أنفسهم بحرية والاستمتاع بعملية الإبداع.

بعد انتهاء الورشة، أبدع الأطفال مجموعة مذهلة من اللوحات الفنية التي أظهروا فيها مواهبهم المميزة. عبروا عن خيالهم وروحهم الفنية من خلال استخدام تقنيات وأنماط مختلفة، مما أضفى ألوانًا جميلة وأناقة على اللوحات.

تعد هذه الورشة الفنية جزءًا من الجهود المستمرة التي يبذلها قصر جمال عبد الناصر لتعزيز الثقافة والفن بين الأطفال الصغار. تشجع هذه الأنشطة الإبداعية الأطفال على استكشاف مواهبهم وتطوير مهاراتهم الفنية، فضلاً عن تعزيز ثقتهم بأنفسهم وتعزيز الاندماج الاجتماعي.

نعتقد أن مثل هذه الفعاليات الثقافية والفنية تلعب دورًا حيويًا في بناء مستقبل أفضل لأجيالنا الشابة. سوف تستمر قصر ثقافة جمال عبد الناصر بتنظيم المزيد من الفعاليات الفنية وورش العمل الممتعة للأطفال والشباب، بهدف تعزيز الوعي الثقافي والإبداعي لديهم.

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات