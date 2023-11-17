كسر الباب.. اعترافات المتهم بسرقة روضة أطفال في القاهرة الجديدة

اقرا عامل بقيام بسرقة أموال من داخل" روضة أطفال" كائنة بمنطقة التجمع الخامس ،بأسلوب كسر الباب واستغلال عدم وجود أخد في المكان من العاملين أو الرواد وسرقة مبالغ مالية وفر هاربا ولكن مباحث القاهرة كشف ملابسات الواقعة وألقت القبض عليه .

تفاصيل الواقعة كانت عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ،من ضبط عامل لقيامه بسرقة مبلغ مالى من داخل "روضة أطفال" كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.

عُثر بحوزته المتهم على جزء من المبلغ المالى وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب"،وسرق الأموال والتصرف في جزء منها ،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وقررت النيابة العامة حبس المتهم على ذمة التحقيقات، وطالبت تحريات المباحث حول الواقعة.