أطفال روضة الشهيد مراد في ضيافة قصر ثقافة ديروط

تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة لتقديم سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني بإقليم وسط الصعيد الثقافى فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي

استقبل قصر ثقافة ديروط برئاسة محمد ابوالعيون أطفال روضة الشهيد مراد سيد بديروط بدأت الزيارة بتفقد الأطفال مكتبة الطفل وتم عمل ورشة حكى لقراءة بعض القصص ومناقشة الأهداف التي تحتويها

ثم تفقدوا قاعة الهوايات والأنشطة حيث تم تقديم بعض الألعاب الترفيهية والعاب تجميع الأشكال والمكعبات وعرض افلام سينما الأطفال حيث استمتع الأطفال بمشاهدة بعض الأفلام الكرتونية الممتعة بالإضافة إلى تقديم مجموعة من المواهب الأدبية الشابة والغناء على مسرح القصر

وتفاعل الأطفال بشكل كبير مع العروض الفنية المقدمة لهم. كما تم توزيع بعض الهدايا التذكارية على الأطفال تشجيعًا لهم وتحفيزهم على المشاركة في الأنشطة الثقافية والترفيهية.

ثم توجه الأطفال والمرافقون إلى قاعة العروض المسرحية حيث استمتعوا بمسرحية ترفيهية مشوقة تعالج قضايا مهمة بطريقة مبسطة ومسلية. تفاعل الأطفال مع الممثلين وتعلموا بعض الدروس والقيم الحيوية خلال متابعتهم للعرض المسرحي.

واختتمت الزيارة بزيارة معرض الرسم والتصوير الذي أقيم في قصر الثقافة، حيث قام الأطفال بمشاهدة لوحات فنية رائعة قام الأطفال الفنانون برسمها وتصويرها. وقدمت الأطفال أيضًا بعض الأعمال الفنية الخاصة بهم وتم تكريمهم عن جهودهم الإبداعية.

وقد لاقت زيارة أطفال روضة الشهيد مراد سيد بديروط إلى قصر الثقافة رواجًا كبيرًا وإشادة من الحاضرين والمشاركين. فقد تمكنت الفعالية من تنمية الجوانب الثقافية والفنية وتعزيز الروابط بين القصر والمدرسة والمجتمع المحلي. تمت زيارة القصر بهدف تثقيف الأطفال وتعزيز حب الثقافة والفن لديهم.

ومن المتوقع أن تستمر هذه الفعاليات والزيارات المماثلة في قصر ثقافة ديروط بهدف تقديم المزيد من الفرص التعليمية والترفيهية للأطفال والشباب. وبهذه الطريقة، يمكننا أن نشجع الأجيال القادمة على الاهتمام بالثقافة والفن وتطوير قدراتهم الإبداعية.

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات