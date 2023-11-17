تواشيح "النقشبندي" و"نصر الدين طوبار2" في بيت ثقافة القوصية

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني سلسلة من الانشطة الثقافية والفنية المتنوعة بإقليم وسط الصعيد الثقافى من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى

قدم بيت ثقافة القوصية برئاسة ياسر ماهر عرض فني لفرقة القوصية للانشاد الديني بمقر بيت ثقافة القوصية

تم تنظيم عرض فني رائع لفرقة القوصية للانشاد الديني في مقر بيت ثقافة القوصية بقيادة السيد ياسر ماهر. قدمت الفرقة مجموعة رائعة من الأناشيد والابتهالات الدينية التي أبهرت الجمهور المتواجد. بدأت الفرقة بأداء "قمر سيدنا النبي" ثم توالت الأناشيد الأخرى مثل "صلوا على أنوار نبينا" و"يا حبيبي يا محمد". كما قدم الفنان وجيه محيي الدين سعداوى بعض الابتهالات والتواشيح الدينية للشيخ نصر الدين طوبار مثل "ياغافر الذنوب" وللشيخ النقشبندي مثل "رسولك المختار". لقد استمتع الجمهور بأداء كل هذه الأناشيد والابتهالات وأبدوا إعجابهم الكبير بها.

تتميز فرقة القوصية للانشاد الديني بأداءها القوي والمؤثر الذي يلامس القلوب، حيث يتميزون بصوت قوي وتناغم رائع يخلق أجواء روحانية خاصة. يتفنن أعضاء الفرقة في تقديم الأناشيد بطريقة جذابة ومميزة تجعل الحضور يتأمل الكلمات ويستمع بتمعن إلى الألحان الجميلة.

تعتبر فرقة القوصية للانشاد الديني واحدة من الفرق المشهورة في مصر وتحظى بشعبية كبيرة بين عشاق الموسيقى الدينية. تأسست الفرقة على يدي فرقة من الشباب الموهوبين والمتحمسين للحفاظ على التراث الديني القوصي ولنشر القيم والأخلاق الإسلامية بطرق مبتكرة وممتعة.

يهدف بيت ثقافة القوصية إلى دعم وتشجيع المواهب المحلية والمساهمة في إحياء التراث الثقافي للمنطقة. وقد تم تنظيم هذا العرض الفني الرائع كجزء من برامج البيت الثقافية المتنوعة التي تهدف إلى تعزيز الترابط الاجتماعي ونشر الفن والثقافة بين الشباب والمجتمع.

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الأداء المميز للفرقة والابتهالات الرائعة التي قدمتها. تمتلأ قاعة العرض بالهتافات والتصفيق الحار، مشيراً إلى تأثرهم العميق بهذه الأناشيد الدينية الجميلة. قدمت الفرقة عرضًا لا يُنسى ونجحت في نقل الروح الدينية بطريقة رائعة ومؤثرة.

تعكس هذه الأداء الفني قدرة الفرقة على التأثير العميق على المشاعر والروح، وتجسد روحانية الأناشيد الدينية التي تمتزج بأصوات وألحان الفرقة. تبقى فرقة القوصية للانشاد الديني رمزًا للفن الديني المتقن والمؤثر، وتستحق الاعتراف والتقدير على مجهودها الكبير في تقديم الفن الديني بأسلوب مميز.

جانب من العروض

جانب من العروض

جانب من العروض