قصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر يواصل فعاليات ورش التفصيل والخياطة

يواصل قصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر برئاسة أحمد حمزة تقديم ورش التفصيل والخياطة لمصممة الازياء حفيظة سعد، وذلك انطلاقاً من أهمية دعم المرأة المصرية في كافة المجالات تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية للمرأة وذلك بإقليم وسط الصعيد الثقافى من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي.



قدمت شرح مفصل لبدايات التفصيل والخياطة وكيفية القص علي الباترون واستخدام أدوات الخياطة من خلال كيفية القص علي الباترون عمليا واخذ المقاسات وتنفيذ الشكل البدائي للقطعة قبل تفصيلها حيث قدمت العديد من النماذج التفصيل والخياطة

وتركزت ورشة العمل على تعليم المشاركين كيفية تنفيذ تصاميم الأزياء الخاصة بهم بطريقة احترافية ومتقنة. وقد استفاد المشاركون من الخبرة الواسعة لمصممة الأزياء حفيظة سعد في مجال التفصيل والخياطة.

تعتبر فنون التفصيل والخياطة جزءًا أساسيًا من عالم صناعة الأزياء. فهي تمثل العملية التي تحول الأفكار والتصاميم إلى واقع ملموس على هيئة قطع الملابس. ومن خلال هذه الورشة العملية، تعلم المشاركون كيفية التعامل مع القماش، وكيفية القص على الباترون، واستخدام أدوات الخياطة والتطريز بطرق سليمة.

تمكن المشاركون من تطبيق مهارات التفصيل والخياطة من خلال تنفيذ عدة قطع مختلفة، بدءًا من تنفيذ الشكل البدائي للقطعة على الباترون، ثم تحديد المقاسات وتصميم القطعة بشكل نهائي وتفصيلها بدقة. وقد تعلموا أيضًا كيفية تنفيذ التطريز وتزيين القطع بأشكال مميزة وجميلة.

بالإضافة إلى ذلك، قدمت مصممة الأزياء حفيظة سعد نصائح ومشورات قيمة للمشاركين حول كيفية تحسين مهاراتهم في مجال التفصيل والخياطة. وركزت على أهمية الإبداع والابتكار في عالم صناعة الأزياء وكيفية استخدام الأفكار الفريدة والتصاميم المميزة لإنشاء قطع فريدة من نوعها.

من المهم أن نذكر أن هذه الورشة العملية في قصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر يأتي في إطار سعي القصر لتعزيز الثقافة والفن في المجتمع المحلي. حيث يتم تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية المختلفة بشكل منتظم بهدف توفير منصات تعليمية وتدريبية للمهتمين بمختلف المجالات الثقافية والفنية. وتأتي ورشة التفصيل والخياطة بهدف تمكين الأشخاص الذين يرغبون في متابعة مهنة التصميم والخياطة وتعلم الفنون الحرفية المتعلقة بها.

بهذه الطريقة، يسهم قصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر في تطوير مجتمع مبدع يتمتع بمهارات فنية وحرفية عالية، ويشارك في إثراء الثقافة العامة. ونأمل أن تستمر هذه الورشة وغيرها من الأنشطة الثقافية بالقصر في إلهام المزيد من الأشخاص وتوفير فرص لتعلم الفنون والمهارات الثقافية بشكل مستدام ومستمر.

جانب من ورش التفصيل والخياطة

جانب من ورش التفصيل والخياطة