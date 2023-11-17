بيت ثقافة البداري يناقش "كيف تحافظ علي صحتك"

تعقد الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني باقة من الفاعليات الثقافية والفنية بإقليم وسط الصعيد الثقافي من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى

نظم بيت ثقافة البداري برئاسة محمد ابو رحمه محاضرة تثقيفية بعنوان "طرق المحافظة علي صحتك" حاضرها الدكتور محمود محمد انور مدير الادارة الصحية السابق بالبداري وذلك بمقر مدرسة الجهاد الابتدائية بالبداري

تحدث المحاضر عن اهم طرق المحافظة علي الصحة ومن اهمها المحافظة علي النظافة بشقيها شخصية وعامة ودور كل من الفرد والاسرة والمجتمع ككل في هذا

كما تطرق الي التغذية الصحية السليمة للمحافظة علي الصحة وضرورة ان تحتوي الوجبة الغذائية علي مجموعات متنوعة من العناصر التي يحتاج اليها جسم الانسان لتغذيتة بصورة متوازنة لتقوية الذاكرة وبناء العضلات والاستفادة من كل مكونات الوجبة الغذائية لكي تقوم اعضاء الجسم بوظائفها علي اكمل وجه

ايضا تحدث المحاضر حول مخاطر الاغذية السريعة والاغذية المصنعة والاضرار الجسيمة التي تلحقها تلك الاغذية بالجسم ناصحا الحضور بتجنبها نهائيا والاعتماد علي الغذاء المعد في المنزل

جانب من المحاضرة الثقافية

جانب من المحاضرة الثقافية