ثقافة ديروط تعقد امسية شعرية في الجلسة الأسبوعية للنادى

ينفرد نادى أدب قصر ثقافة ديروط بتقديم العديد من المحاضرات والندوات التثقيفية الأدبية بانعقاد الأمسيات الشعرية ذو الثقل الادبي وتقديم تجربة فريدة للشباب من خلال ثقل المواهب الأدبية الشابة لتقديم الملتقى الأدبى بمذاق خاص

وتستعرض التجارب الأدبية لنخبة من قامات الأدب من خلال باقة من الفاعليات الثقافية والفنية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني بإقليم وسط الصعيد الثقافى من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي

حيث تواصل مكتبة الطفل والشباب بديروط برئاسة محمد ابوالعيون الملتقى الثقافي الأدبي ضمن فعاليات برنامج الإبداع لنادي الأدب بقصر ثقافة ديروط برئاسة الأديب الدكتور ناجح جاد

بحضور الأديب على صديق والشاعرة انشراح محمود والاستاذ حمدى احمد قدم الأدباء بعض القصائد الشعرية حيث قدم الأدباء بعض القصائد الشعرية التي تنوعت ما بين الفصحى والعامية حيث تم مناقشتهم فيما يتعلق باللغويات والتقنيات الشعرية

جانب من الأمسية الثقافية

جانب من الأمسية الثقافية

جانب من الأمسية الثقافية